I dipendenti dovrebbero passare al lavoro a distanza? Quali sono i vantaggi per i dipendenti?

LECCO – Per chi impiega ogni giorno un’ora o più per raggiungere l’ufficio, il primo vantaggio è piuttosto evidente: quel viaggio scompare. Ma il lavoro a distanza cambia anche altro. Riunioni in videochiamata, documenti condivisi e comunicazioni che passano dalla business email permettono ormai di svolgere molte attività senza trovarsi fisicamente nella stessa sede.

Questo non significa che basti portare il computer a casa. Lavorare da remoto modifica l’organizzazione della giornata e lascia al dipendente una maggiore autonomia, con benefici che dipendono molto dal tipo di mansione e dalle regole stabilite dall’azienda.

Il tempo recuperato evitando il tragitto verso l’ufficio

Quarantacinque minuti per andare al lavoro e altrettanti per tornare significano un’ora e mezza al giorno trascorsa in viaggio. Su una settimana lavorativa, la differenza si sente.

Da casa quel tempo può essere dedicato alla famiglia, al riposo o semplicemente utilizzato per iniziare la giornata senza la corsa contro l’orologio. Il vantaggio cresce per chi vive lontano dall’ufficio o deve fare i conti ogni mattina con traffico e coincidenze dei mezzi pubblici.

Anche alcune spese si riducono. Usare meno l’auto significa consumare meno carburante e limitarne l’usura, mentre chi si sposta con i mezzi può risparmiare sul costo di biglietti o abbonamenti. Non tutti otterranno lo stesso beneficio economico, naturalmente: molto dipende dalla distanza e da come ci si spostava prima.

Più libertà nell’organizzare la giornata

Lavorare a distanza non equivale automaticamente ad avere orari flessibili. Ci sono aziende che mantengono gli stessi turni dell’ufficio e altre che lasciano maggiore libertà, purché siano rispettate scadenze e disponibilità concordate.

Nel secondo caso cambia parecchio. Un dipendente può adattare parte della giornata agli impegni personali e, quando il ruolo lo consente, concentrare le attività più impegnative nelle ore in cui lavora meglio.

La flessibilità ha però un limite. Essere a casa non significa essere reperibili dalla mattina alla sera. Senza orari abbastanza chiari, il rischio è che il confine tra il mondo del lavoro e tempo libero diventi più sottile anziché migliorare.

Da casa, da un coworking o da un’altra città

Remoto non vuol dire necessariamente salotto di casa. Una connessione affidabile e gli strumenti adatti possono permettere di lavorare anche da uno spazio di coworking o, se le politiche aziendali lo prevedono, temporaneamente da un’altra località.

Per alcuni dipendenti questa mobilità offre possibilità difficili da avere con cinque giorni di presenza obbligatoria. Si può, per esempio, trascorrere un periodo vicino alla propria famiglia continuando a lavorare, senza utilizzare tutte le ferie disponibili.

Il discorso cambia quando ci si trasferisce all’estero. In quel caso non basta poter accendere il portatile: possono esserci vincoli fiscali, assicurativi o legati alla sicurezza dei dati che vanno verificati prima con il datore di lavoro.

Quando l’ufficio distrae, lavorare altrove può aiutare

Una conversazione alla scrivania accanto, qualcuno che interrompe per una domanda, telefoni che squillano. Sono situazioni normali in un ufficio condiviso, ma durante un’attività che richiede molta concentrazione possono spezzare continuamente il ritmo.

Avere uno spazio tranquillo permette di controllare meglio ciò che accade intorno. Per chi scrive, analizza dati o svolge altre mansioni che richiedono lunghi periodi di attenzione, questa differenza può incidere sul modo di lavorare.

Casa, però, non è silenziosa per definizione. Chi condivide gli spazi con altre persone o non dispone di una postazione adatta potrebbe concentrarsi meglio in ufficio. Il vantaggio esiste solo quando l’ambiente scelto è realmente funzionale al lavoro.

Il pendolarismo pesa anche sulla stanchezza

Il viaggio casa-ufficio non occupa soltanto tempo. Sveglie anticipate, traffico e ritardi possono rendere più faticosa una giornata ancora prima di iniziare a lavorare.

Togliere questa parte della routine può alleggerire le giornate di chi affrontava spostamenti lunghi. Anche le pause cambiano: a casa è possibile gestirle con maggiore libertà, preparare il pranzo o staccare qualche minuto senza dover seguire necessariamente le abitudini dell’ufficio.

C’è però il problema opposto. Quando scrivania e vita privata condividono lo stesso spazio, smettere di lavorare può diventare meno naturale. Chiudere il portatile a un’ora stabilita e, quando possibile, avere una zona dedicata aiuta a mantenere una separazione.

Più autonomia non significa lavorare da soli

Fuori dall’ufficio viene meno una parte della supervisione diretta. Diventa quindi più importante sapersi organizzare e segnalare per tempo un problema, senza aspettare che un responsabile passi davanti alla scrivania.

Per molti dipendenti è proprio questa libertà a rendere interessante il lavoro da casa. L’attenzione si sposta maggiormente su ciò che viene portato a termine e meno sulla semplice presenza fisica.

Non è comunque una soluzione universale. Alcune mansioni richiedono la presenza, altre funzionano bene a distanza e in diversi casi il modello ibrido può rappresentare un compromesso più pratico. Quando attività, strumenti e organizzazione aziendale lo consentono, però, recuperare il tempo degli spostamenti e avere più controllo sulla propria giornata sono vantaggi concreti, non soltanto una questione di comodità.