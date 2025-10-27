I Pacchi Misteriosi sbarcano a Lecco: un evento unico nel suo genere

Lecco si prepara ad ospitare per la prima volta un’iniziativa davvero originale: “I pacchi misteriosi di Mysterybox.cloud”, il progetto innovativo promosso dalla D’Annunzio Commercial Agency che sta già conquistando tutta Italia. Si tratta di pacchi smarriti o giacenze e-commerce trasformati in esperienze sorprendenti e sostenibili, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire articoli mai visti prima.

L’evento promette di unire divertimento, curiosità e convenienza. I partecipanti potranno scegliere i pacchi senza aprirli, al costo di 2,50 € all’etto, vivendo l’emozione di aprire un “regalo misterioso”.

PROMO SALTA LA FILA

Chi desidera accedere più velocemente può approfittare delle promozioni “Salta Fila”, disponibili in 3 formule:

POSTO UNICO – Ingresso agevolato per una persona.

– Ingresso agevolato per una persona. PORTA UN AMICO – Ingresso agevolato per due persone.

– Ingresso agevolato per due persone. OMAGGIO DELLA CASA – Ingresso gratuito per una persona ma solamente nei giorni 30 e 31 ottobre ad orari predefiniti.

Prezzo del biglietto scontato al primo acquisto.

Secondo gli organizzatori, i motivi per partecipare sono numerosi: dalla possibilità di scoprire accessori, gadget e articoli alla moda a prezzi imbattibili, alla partecipazione a un evento che unisce innovazione e sostenibilità, ridando vita a prodotti che altrimenti sarebbero destinati allo spreco. Ogni pacco è un’occasione unica, in un evento dalla disponibilità limitata.

Dietro l’iniziativa c’è Mysterybox.cloud, realtà italiana che vuole porsi come alternativa ai grandi colossi internazionali del settore, puntando su trasparenza, affidabilità e innovazione. Ogni pacco è sigillato, con provenienza certificata, sostituzione in caso di malfunzionamento.

Per la città di Lecco, si tratta di un’occasione senza precedenti. Mai prima d’ora il territorio aveva ospitato un evento simile: un’esperienza che unisce curiosità, divertimento e sostenibilità, pensata per valorizzare la città e offrire ai cittadini e ai visitatori un momento originale e coinvolgente.

Quando e dove:

Viale Giacomo Brodolini 35, Centro Sportivo Palataurus, Lecco (LC).

30 ottobre: dalle 14.30 alle 22.30

31 ottobre: dalle 9.30 alle 20.00

1 novembre: dalle 9.30 alle 22.00

2 novembre: dalle 9.30 alle 22.00

3 novembre: dalle 9.30 alle 12.30

D’Annunzio Commercial Agency

Via Carlo cattaneo, 70 – Lecco