Nel 2024 l’associazione ha incrementato del 7,8% i servizi di accompagnamento sociale

Il presidente Dossi: “Il nostro motto è ‘Sempre pronti a dare una mano’, chiunque voglia aiutarci è il benvenuto”

M.P. – In un tempo in cui l’invecchiamento della popolazione diventa una sfida sociale sempre più rilevante, Auser Lecco rinnova il suo impegno quotidiano accanto agli anziani e alle persone fragili. Il presidente Claudio Dossi, in occasione della campagna 5×1000, lancia un invito chiaro: sostenere l’associazione significa investire in dignità, autonomia e futuro delle persone anziane e fragili.

Nel solo 2024, l’associazione ha incrementato del 7,8% i servizi di accompagnamento verso luoghi di cura, con 44.000 accompagnamenti e oltre 705 mila chilometri percorsi, raggiungendo quasi 6.000 utenti. E il 2025 è iniziato con un ritmo ancora più sostenuto: nei primi tre mesi già 13.931 servizi (+8,9%) e 1.690 utenti serviti (+9%). Dietro questi numeri ci sono storie, volti, bisogni reali e tanto impegno da parte di tutti i volontari e delle sedi sociali Auser in Provincia.

Anche il servizio di telefonia sociale e compagnia registra un forte aumento: 4.853 telefonate nel primo trimestre 2025, con 70 volontari impegnati ogni giorno a supportare 1.001 persone, di cui 902 donne. Una risposta concreta alla solitudine, anche laddove ci siano familiari o caregiver: “La nostra è un’attenzione verso la persona in quanto tale – precisa Dossi – la solitudine è una delle sfide più grandi che affrontano gli anziani”.

Tecnologia e innovazione al servizio della cura

A fine maggio partirà una sperimentazione di teleassistenza: 20 anziani del territorio saranno dotati di tecnologie per monitorare movimenti, cadute o allontanamenti, con una centrale operativa attiva in Auser dalle 7:30 alle 18. Un progetto reso possibile grazie al supporto della Fondazione comunitaria del Lecchese e della Chiesa Valdese con Acinque. Un aiuto anche per i caregiver, che potranno prendersi qualche ora di respiro, ma allo stesso tempo un richiamo alle responsabilità verso i famigliari: “La sperimentazione durerà fino alla fine dell’anno, quindi raccoglieremo i dati e faremo una valutazione del progetto, che vorremmo presentare anche ad Ats Brianza, Regione Lombardia e ai Comuni”.

Tante iniziative per un invecchiamento attivo

Auser Lecco è attiva su molti fronti: prevenzione della salute, col le oramai note e apprezzate ‘Pillole’,corsi di alfabetizzazione digitale, danza terapia e sportelli per i caregiver famigliari, così come l’accompagnamento museale, oltre ai progetti nelle scuole elementari con 5.000 servizi di accompagnamento all’attraversamento pedonale e la consegna di latte materno all’Ospedale Manzoni. Il parco mezzi, con oltre 60 veicoli, garantisce la copertura di tutta la provincia. Un impegno importante, che comporta costi elevati, parzialmente coperti grazie al patrocinio di 12 Comuni e al supporto delle donazioni di alcuni importanti imprenditori del territorio.

Una comunità che cresce con l’aiuto di tutti

Oggi Auser Lecco può contare su 489 volontari (280 donne e 209 uomini) e 1.763 soci. Ma l’associazione è sempre alla ricerca di nuove leve: le porte sono aperte per chiunque voglia donare tempo o competenze. Anche il mondo della scuola ha risposto positivamente: 28 studenti hanno svolto l’alternanza scuola-lavoro e Auser ha accolto (e accoglierà nei prossimi mesi) anche studenti Erasmus dalla Francia, testimoniando l’apertura internazionale dell’associazione e ospitando inoltre giovani in servizio civile e della leva civica regionale.

Guardando al futuro

Tra i progetti futuri: “Canto Mimo”, un’originale iniziativa del coro Auser Leucum, un programma di supporto al potenziamento dei servizi domiciliari nelle aree periferiche in partenariato con altri soggetti, così come anche con il progetto “Coordinate per invecchiare bene” finanziato da Fondazione Cariplo, con la nascita della figura innovativa del “tutor del tempo”, che aiuterà gli anziani a trovare occasioni di socialità e inclusione.

Si sta lavorando anche alla realizzazione di un protocollo per la realizzazione di un osservatorio territoriale sull’invecchiamento e la fragilità, in collaborazione con ASST Lecco, ATS Brianza, Fondazione IRCCS San Gerardo, Politecnico e altri enti del territorio, tra cui gli Ambiti territoriali, con i quali è aperta un’interlocuzione, ed eventuali ulteriori adesioni.

Il 5×1000 ad Auser Lecco

“Donare il 5×1000 ad Auser è un investimento per aiutare gli anziani e le persone fragili, più ampiamente, tutta la nostra comunità: grazie a chi vorrà contribuire” l’appello di Dossi.

Come donare:

Auser Lecco, via Corso Monte Santo 12, Lecco

C.F. 97321610582

Telefono: 0341 286069