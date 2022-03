Raffaele Fusilli, Managing Director Renault Brand Italy & Country Head Italy, ha visitato la concessionaria Renault Messa T. di Monza

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Mercoledì 16 marzo 2022 il Direttore Generale di Renault Italia Raffaele Fusilli, accompagnato dalla Direzione Renault Italia è stato ospite presso la concessionaria Messa T. di Monza: una piacevole visita ricca di spunti di riflessione e di messaggi di fiducia e ottimismo!

Al suo fianco: Andrea Marcante (Country Sales & Fleet Director), Giuseppe Mai (Sales&Quality Manager) e Massimo Mariano (After Sales&Quality Manager).

Il Direttore ha fatto visita a ogni reparto dello store, salutando tutti i membri dello staff che lavorano ogni giorno con impegno e dedizione per offrire la migliore esperienza ai propri clienti: i consulenti vendita dei reparti nuovo e usato, i ragazzi del team CRM, le impiegate commerciali e amministrative, tutto il settore post vendita dal magazzino ricambi all’assistenza fino ai meccanici, entrando anche in officina: è stata un’occasione per vedere di persona una grande e storica azienda, presente sul territorio brianzolo dal 1964.

La Messa T. è infatti tra le concessionarie più longeve e autorevoli della Brianza: da 58 anni presidia l’area di Monza Brianza con i brand Renault e Dacia nelle sue sedi di Monza, Vimercate (2015) e Merate (2019).

Il Direttore con l’occasione ha voluto mostrare la vicinanza di Renault Italia alla famiglia Messa T., lasciando al Gruppo un messaggio positivo di fiducia e stimolo, nonostante il periodo storico che stiamo vivendo.

Renault nell’ultimo anno ha infatti rafforzato la sua presenza nei settori GREEN più importanti del mondo automotive, quelli dell’ibrido e dell’elettrico, con risultati straordinari che le hanno permesso di focalizzarsi sui prodotti di redditività più alta.

Le novità in concessionaria Messa quest’anno non mancheranno: a breve debutterà infatti nei suoi 3 saloni Nuova Renault Mégane E-Tech 100% elettrica simbolo per eccellenza della Renaulution, la nouvelle vague della Renault: corpo da berlina compatta, stile crossover, posteriore scolpito e linee sportive. Un concentrato di emozione, design, tecnologia che la renderanno una vera potenza nell’elettrico.

Visitate il sito www.messa.it per rimanere sempre aggiornati.

Chi è MESSA T.?

Messa T. nasce nel 1964 come concessionaria ufficiale per i marchi Renault e Dacia e rivenditore di vetture usate e km0. Tre sedi operative, Monza, Vimercate e Merate e più di 60 collaboratori che lavorano con impegno e passione per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

SEDI:

MONZA Via Boccioni 2

VIMERCATE Via Trezzo 480

MERATE Via Bergamo 78

https://www.messa.it/