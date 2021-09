Agli storici corsi di acconciatore ed estetista si aggiunge quello di massaggiatore MCB

L’istituto GALAS, presente da oltre 55 anni nel cuore di Lecco e operante nella formazione professionale per adulti, in quest’anno così difficile ha deciso di rilanciarsi e in collaborazione con l’Associazione Culturale LARIOFORM propone nuovi corsi accreditati dalla Regione Lombardia.

Massaggiatore MCB

Il corso di massaggiatore MCB (Massaggiatore Capo Bagnino) in particolare è una novità assoluta a Lecco e provincia. Il corso mira a formare una figura professionale riconosciuta capace di operare in tutti gli ambiti del massaggio: riabilitativo, sportivo e del benessere. Il titolo di studio permette di aprire una propria attività di massoterapista, di lavorare nelle RSA o in centri riabilitativi e di intraprendere la carriera di massaggiatore in squadre sportive (Ad esempio è un titolo accreditato dalla FIGC).

Il corso avrà inizio nella seconda metà di settembre e permette, attraverso il corso intensivo, di ottenere l’attestato abilitante in soli 9 mesi.

Acconciatore ed estetista

Non viene meno il radicato impegno della scuola per i corsi regionali serali di acconciatore ed estetista, professioni che hanno ancora una forte richiesta e che integrandosi con i tirocini da effettuare durante il percorso scolastico permettono un’ottima prospettiva di sbocco professionale.

Possono iscriversi maggiorenni (Oppure minorenni che abbiano almeno una qualifica triennale) con la passione per questo lavoro e che abbiano il desiderio di imparare una nuova professione in un ambiente familiare e accogliente, dove i valori umani oltre a quelli tecnici sono messi in primo piano.

Un mondo di formazione

Al GALAS non ci si ferma qui e in sinergia con LARIOFORM sono inoltre attivi corsi per docenti e ata, corsi di inglese, informatica e sicurezza certificati, collaborazioni con le università Pegaso e Mercatorum, sostegno allo studio con ripetizioni ad alunni di ogni fascia di età e per finire un mercatino di libri usati, i proventi del quale verranno utilizzati per la formazione di alunni in condizioni di ristrettezza economica.

Galas

via Roma 89, Lecco

Tel. 0341360362

www.galaslecco.com