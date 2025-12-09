Un viaggio nella storia del gin fino al Mavà, il distillato lecchese agli agrumi che unisce tradizione e identità territoriale

Evoluzione del gin e territorio si intrecciano nel Mavà, il gin agrumato che a Lecco è diventato un riferimento per appassionati e curiosi

Tra i distillati più iconici al mondo, il gin vanta una storia lunga e sorprendente. Le sue radici affondano nel Medioevo, quando venne utilizzato come preparato erboristico a base di ginepro, apprezzato non tanto per il gusto quanto per le presunte proprietà medicamentose. Fu però nel XVII secolo, nei Paesi Bassi, che prese forma il “genever”, l’antenato del gin moderno. Da lì il passo verso l’Inghilterra fu breve: i soldati inglesi lo portarono con sé e, nel giro di pochi decenni, il gin divenne parte integrante della cultura britannica, al punto da influenzare usi e costumi.

Con il tempo la distillazione si fece più precisa, i disciplinari più rigorosi e il gusto sempre più raffinato. Oggi il gin vive una nuova stagione d’oro: distillerie artigianali, botaniche ricercate e produzioni di nicchia hanno trasformato questo spirito in un vero e proprio universo da esplorare.

Curiosità che raccontano un mito

Il celebre Gin Tonic nasce nel periodo coloniale: l’acqua tonica, ricca di chinino, era usata come antimalarico; per renderla più gradevole, si iniziò a mescolarla al gin.

Non esiste un’unica ricetta: ogni etichetta può combinare decine di botaniche diverse, creando soluzioni aromatiche uniche.

Alcuni gin moderni giocano su colori naturali o lievi sfumature dovute all’infusione di spezie e agrumi, pur restando nella categoria dei distilled gin.

In questo panorama variegato, è naturale che nascano prodotti capaci di raccontare un territorio, le persone dietro il progetto e una visione precisa del gusto. È esattamente ciò che accade con Mavà – T’hee faa el Gin.

Mavà Gin: tradizione locale, carattere agrumato, identità forte

Il progetto prende vita a Lecco e porta con sé una storia di collaborazione e passione. L’idea nasce da Roberto Manfreda, conosciuto come Manfre del chiosco Da Manfre, e dai fratelli Romeo ed Ettore Vassena, titolari del Bar Vitali. Il nome “Mavà”, fusione delle iniziali di Manfreda e Vassena, è anche un’espressione dialettale immediata e riconoscibile, perfetta per un prodotto che nasce dal territorio e al territorio parla.

L’etichetta – studiata da Gianluigi Fumagalli – conserva un dettaglio simbolico: nella “I” di Gin compare la silhouette del ramo lecchese del Lago di Como, un omaggio visivo alle origini del progetto.

Un profilo aromatico magnifico

Il Mavà – T’hee faa el Gin accentua il tratto più luminoso e mediterraneo della ricetta:

mandarino, limone e pompelmo , che donano freschezza e decisione;

ginepro , cardine del gin;

pepe garofanato e bergamotto , che arricchiscono con profondità e contrasti aromatici;

una lieve sfumatura gialla, naturale richiamo alle botaniche agrumate.

Il risultato è un distillato pulito, nitido, immediatamente riconoscibile. In degustazione si distingue per l’attacco agrumato, la morbidezza centrale e un finale speziato equilibrato. In miscelazione si presta a interpretazioni eleganti e contemporanee.

Un piccolo cult locale, nato nel 2023

Dal debutto al chiosco Da Manfre, il passaparola ha fatto il resto: Mavà è diventato rapidamente un punto fermo per appassionati e curiosi, ricercato da chi ama prodotti locali realizzati con cura e identità. Oggi è disponibile in esclusiva Da Manfre e al Bar Vitali, dove è possibile degustarlo e acquistarlo.

Il regalo perfetto per il Natale

Le festività rappresentano il momento naturale per scegliere doni autentici, capaci di raccontare una storia e portare con sé un sapore unico.

Il Mavà – T’hee faa el Gin risponde esattamente a questa esigenza: è un prodotto locale con una forte identità; offre un profilo aromatico fresco e deciso, perfetto per chi apprezza gin raffinati; unisce tradizione, creatività e un tocco agrumato che conquista fin dal primo assaggio.

Un’idea regalo che parla di territorio, di collaborazione e di passione. Una bottiglia che celebra Lecco e che porta sulla tavola delle feste un distillato nato per sorprendere.

Se il gin è spesso un dono apprezzato, Mavà lo trasforma in un gesto che ha qualcosa in più: una storia vera, un gusto preciso e un carattere che non passa inosservato.