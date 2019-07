Il Welfare Aziendale: … questo sconosciuto!

MESSAGGIO PROMOZIONALE – E’ una moda … tutti ne parlano, è sulla bocca di lavoratori e non, ma che cosa è il Welfare Aziendale?

Oggi possiamo citare Welfare Aziendale come:” una integrazione non monetarie alla retribuzione dei lavoratori, fiscalmente vantaggiose per le aziende e per il lavoratore. Uno strumento che permette alle imprese di erogare beni e servizi utili nella quotidianità dei propri dipendenti e delle loro famiglie”!

Perché l’ Welfare Aziendale ha una importante valenza sociale nel contesto economico italiano?

Possiamo dire che sostiene il potere d’acquisto dei lavoratori e favorisce un maggiore equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale; internamente all’azienda favorisce il benessere sociale e quello delle collaborazioni, favorendo anche una maggiore produttività.

Aziende e sindacati sono concordi nel riconoscere il Welfare Aziendale come un programma importante per il mondo del lavoro?

Finalmente tutte le parti sociali hanno compreso un semplice meccanismo: “il benessere delle proprie persone è un valore universale” e… da qui si parte per crescere insieme. Incentivare il benessere, non solo salute e prevenzione, registra standard di crescita economica e sociale anche a doppia cifra!

Nel territorio della Brianza esistono accordi quadri territoriali?

Certo, possiamo chiamarli in modo semplice ” Programmi di detassazione dei premi di produttività”, chiamati anche premi di risultato, ed esprimono un accordo quadro territoriale raggiunto proprio a favore della detassazione di premi di produttività, della partecipazione agli utili aziendali e per ultimo proprio ai programmi di Welfare Aziendale.

Da chi e da che cosa si origina questo programma governativo e l’accordo tra le parti?

Per introdurre l’argomento, anche di Welfare Aziendale, dobbiamo risalire alla Legge di Stabilità 2017 che consentiva alle aziende l’applicazione della tassazione agevolata su alcune tipologie di somme erogate tra le parti. L’erogazione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione del lavoro espresso; questi indici di misurazione (… richiesti dalla legge!) devono essere misurabili e verificabili insieme alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili.

Quale è il campo di applicazione della legge ?

L’accordo quadro, attraverso i sistemi di rappresentanza, si può applicare solo a quelle aziende che attraverso la “lungimiranza della loro direzioni” erogano premi di risultato, in altri termini possiamo dire che gli imprenditori devolvono somme per la partecipazione agli utili che diviene l’oggetto di quella che comunemente viene identificata come la detassazione!

Un consiglio pratico?

Per definire poi in modo pratico e concreto l’argomento, il mio consiglio personale che posso dare a tutti è quello di informarsi presso gli sportelli delle rispettive parti sociali e anche ai parecchi i sistemi di rappresentanza riconosciuti sul territorio della Brianza (Associazioni dei Categoria, Enti e Sindacati).

Quale è la partecipazione e il coinvolgimento di CAB Polidiagnostico?

Nello specifico posso dire che CAB Polidiagnostico collabora con la quasi totalità delle Associazioni di categoria per essere parte integrante del sistema di erogazione di benefit aziendali e di welfare aziendale.

Per questo CAB Polidiagnostico ha attivato mirati programmi di salute e prevenzione, che possono essere proposti come: Screening dedicati alla salute in generale oppure rivolti a patologie diffuse, Check Up aziendali e Pacchetti Prevenzione dedicati ai lavoratori.

CAB Polidiagnostico partecipa come erogatore di prestazioni a parecchia piattaforme di Welfare Aziendale, predisposte per l’ erogazione di benefit sia di prodotti che di servizi, … sempre usufruibili dai lavoratori

Roberto Moioli

Direttore Commerciale

CAB Polidiagnostico Srl

Tel. 039.9210202

www.cabpolidiagnostico.it

commercial@polidiagnostico.it