Anno nuovo, corsi nuovi in partenza da gennaio per bambini, ragazzi e adulti!

Viviamo in un’epoca in cui la padronanza di lingue straniere è un valore cruciale, offrendo vantaggi sia a livello professionale che personale. L’apprendimento precoce di una lingua è fondamentale per garantire esperienze di crescita stimolanti e utili per il futuro dei bambini e dei ragazzi. Quando ci si avvicina al mondo del lavoro, la conoscenza delle lingue straniere diventa un vero e proprio passepartout, aprendo un mondo di opportunità.

Ma non è mai troppo tardi per imparare! Lo studio delle lingue può essere un obiettivo anche per gli adulti, offrendo nuove competenze per il lavoro e un modo per esplorare il mondo. Anche se i bambini imparano più rapidamente, non c’è motivo di scoraggiarsi. Con la giusta motivazione e un corso linguistico adatto, ogni obiettivo è raggiungibile.

Se state cercando l’opportunità di migliorare la vostra conoscenza della lingua inglese, sia per adulti che per bambini, Team Lingue è la soluzione ideale: i corsi sono in partenza da gennaio!

Corsi innovativi per Bambini e Ragazzi: crescere divertendosi!

I nostri corsi per bambini e ragazzi offrono un approccio innovativo attraverso percorsi formativi come Show & Tell e Ted Talks e Jobs Month, Gli studenti diventano protagonisti, sviluppando competenze di team building e public speaking. Con l’uso di ambienti multimediali ed esperienze internazionali, i giovani studenti acquisiscono competenze comunicative utili in ogni contesto, dallo scolastico al personale e professionale.

Rinforza le Tue competenze linguistiche per il Lavoro!

Per gli universitari e gli adulti, offriamo corsi non solo di inglese ma anche di spagnolo, tedesco e altre lingue. Studiare con Team Lingue apre le porte del mondo, offrendo opportunità future attraverso lezioni in presenza o corsi online tramite una piattaforma dedicata. Effettua un test di livello gratuito per valutare il tuo livello linguistico e insieme a uno dei nostri Teachers potrai individuare il percorso migliore per raggiungere i tuoi obiettivi.

Team Lingue: un punto di riferimento per esperienze linguistiche

Se state pensando di iniziare un percorso di studio in una lingua straniera International House Team Lingue è la scuola che fa per voi: 40 anni di esperienza nel settore, riassunti nel motto “Never Stop Learning” e un’offerta formativa vastissima sono ciò che fa del centro una vera e propria eccellenza nel mondo delle scuole di lingue. La scuola ha quattro sedi: Merate, Como, Lecco e Sondrio; è affiliata a International House World Organisation, organizzazione mondiale che raccoglie le migliori scuole di lingua a livello internazionale, e membro di AISLi, Associazione Italiana Scuole di Lingue.

Team Lingue è anche centro autorizzato per le certificazioni Cambridge English e LanguageCert, riconosciute a livello internazionale dalle università e dalle aziende.

Vacanze studio all’estero: il catalogo 2024 è ora disponibile!

Come tour operator Team Lingue offre anche la possibilità per far vivere esperienze significative durante il periodo estivo: stiamo parlando delle vacanze studio di gruppo all’estero per bambini e ragazzi della durata di una o due settimane. Scarica il catalogo con tutte le nuove destinazioni e programmi disponibili per l’estate 2024 dal nostro sito ihteamlingue.it/vacanze-studio-gruppo

Le esperienze all’estero con Team Lingue non si fermano qui! Offriamo anche la possibilità di progettare vacanze individuali, anni all’estero, esperienze aupair, tirocini e PCTO. Scopri di più sul nostro sito e preparati a vivere un’esperienza linguistica unica con Team Lingue!

Merate – Via Laghetto 9

Como – Via Miani 9

Lecco – Via Ghislanzoni 4

Sondrio – Galleria Campello 4

Tel +39 039 9906600

www.ihteamlingue.it

