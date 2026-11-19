Con l’avvicinarsi della fine di novembre torna il Black Friday, l’appuntamento che inaugura la stagione dello shopping natalizio con sconti e promozioni. Ma perché limitarsi all’acquisto di prodotti? Il Black Friday può essere anche l’occasione giusta per investire su se stessi, sulla propria formazione e sulle competenze da sviluppare, a partire dalla conoscenza della lingua inglese. È proprio con questo spirito che My English School Lecco, con sede in Piazzale dei Cappuccini 9, propone una speciale promozione dedicata a chi desidera iniziare un percorso di apprendimento dell’inglese o migliorare le proprie competenze linguistiche.

My English School Lecco è la scuola d’inglese meglio recensita su Trustpilot, con un punteggio di 4.9 su 5, con sede in Piazzale dei Cappuccini 9 che, con il suo metodo innovativo MySmart English®, focalizza l’apprendimento sulla conversazione pratica e sull’apprendimento naturale. Tra i punti di forza della scuola ci sono la presenza di solo insegnanti madrelingua, la flessibilità degli orari e un ambiente stimolante, in cui imparare diventa un’esperienza attiva e partecipativa. L’apprendimento non si esaurisce con la lezione: sia per gli incontri in presenza sia per quelli online, gli studenti possono continuare a esercitarsi e studiare gli argomenti affrontati in classe attraverso una piattaforma digitale dedicata.

Black Friday: il 50% di sconto sui corsi di inglese

Per tutto il mese di novembre, My English School Lecco propone una promozione speciale presso la sede di Lecco: si comincia con 50% di sconto sui primi 4 mesi. Attenzione però! É uno sconto in discesa: ogni settimana fino alla fine del mese il 50% copre un mese in meno, quindi prima ti iscrivi, più risparmi. L’offerta è rivolta ad adulti e professionisti che vogliano imparare la lingua o approfondire le proprie conoscenze. Le offerte formative rispondono infatti alle varie esigenze: dai corsi a livello base fino alle proposte più avanzate, come le Masterclass o le lezioni Business English.

Un’occasione per avvicinarsi a una nuova lingua, consolidare le proprie competenze o acquisire maggiore sicurezza nella comunicazione, approfittando di una promozione imperdibile.