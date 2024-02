INAUGURATO IL NUOVO UFFICIO DI GECOTEC: UN TRAGUARDO, UNA NUOVA PARTENZA!

La progressiva crescita di Gecotec ha reso possibile nel 2019 la nascita di G Project : un ampliamento del panorama aziendale, che permette di garantire cura non solo nella progettazione, ma anche nella consulenza specialistica, perché il lavoro per il cliente sia sempre realizzato al meglio possibile.

Flavio Bassani, fondatore dell’azienda e attuale dirigente, insieme alla moglie Anna Fumagalli, ha guidato l’azienda attraverso tutte le sue fasi di crescita, mantenendo sempre un occhio attento alla qualità e alla soddisfazione del cliente.

Oggi, dopo anni di fiducia e crescita costante, Gecotec è orgogliosa di annunciare il trasferimento nella sua nuova sede, un segno evidente del progresso e dell’evoluzione della azienda. Un traguardo importante per la storia di questa realtà, un traguardo in cui la linea d’arrivo ha in realtà tutta l’aria di una nuova partenza!

La realizzazione dell’ufficio nuovo è stata una grande sfida, a partire dalla difficile scelta presa di essere clienti di sè stessi, ma ciò ha permesso di dare vita a un luogo che non fosse solo uno spazio di lavoro asettico, ma il riflesso di una identità imprenditoriale (ma soprattutto, personale) ben precisa: uno spazio confortevole, perché chi vi lavora possa godere di un ambiente accogliente, luminoso e stimolante; uno spazio sobrio e serio, perché i clienti e i collaboratori che vi accedono possano respirare un clima di serietà e di voglia di lavorare bene; uno spazio familiare, non solo perché gode della presenza e partecipazione costante della famiglia di Flavio, ma perché riunisce tante famiglie, tra Confartigianato, contaminazione, i collaboratori e gli amici; infine, uno spazio giovane, perché apre le sue porte a collaboratori e dipendenti giovani e perché si mette in gioco in vari progetti collaterali con e per i giovani.

A partire da Rü-Era (contest per le scuole di Grafica e Design), passando poi per i percorsi di alternanza scuola lavoro e infine CONTAMINAZIONE, che nell’ufficio di Gecotec trova la sua nuova casa in uno spazio completamente ad esso dedicato, dove generazioni diverse possono confrontarsi, progettare e sognare insieme.

In merito a questa importante decisione, Flavio ha commentato così: 《Tra tutte le scelte da prendere in questo momento di passaggio, sicuramente la scelta di dedicare questo spazio si è rivelata la più facile: è il frutto di una grande scommessa sul valore di questo progetto》.

Per raccontare la storia della nascita di CONTAMINAZIONE Flavio ha voluto realizzare un podcast, con la collaborazione di Federica Marni, una ragazza partecipante al progetto stesso. Un ascolto che non fornisce solo informazioni perché ogni episodio è progettato per sollevare domande, ispirare la riflessione e offrire spunti per ulteriori approfondimenti.

L’occasione per regalare anche ad altri uno spazio dove permettere alle idee di mescolarsi, di contaminarsi e andare a ricercare risposte al di là dell’ovvio.

Flavio sarà la vostra guida in questo viaggio di scoperta, portando la sua esperienza e prospettiva unica.

Per ascoltare le puntate clicca qui:

Contaminazione, un nuovo inizio (spreaker.com)

