Inglese fin dalla prima infanzia: Open Day al Polo Antonio Nava il 28 novembre

Sabato 28 novembre a Lecco una mattinata di gioco e scoperta per i bambini da 0 a 6 anni. Al centro della proposta educativa, un investimento sempre maggiore nell’apprendimento della lingua inglese.

Avvicinarsi a una nuova lingua fin dai primi anni di vita può essere una preziosa opportunità di crescita. È proprio in questa direzione che si sviluppa il progetto educativo del Polo dell’Infanzia Antonio Nava di Lecco, che dedica particolare attenzione all’apprendimento dell’inglese, con l’obiettivo di offrire ai bambini esperienze sempre più ricche e stimolanti.

Un impegno che si rafforzerà ulteriormente a partire dall’anno scolastico 2027/2028, con il potenziamento delle ore dedicate alla lingua inglese. L’obiettivo è avvicinare i più piccoli alla lingua in modo naturale e coinvolgente, attraverso attività ed esperienze adatte alle diverse fasi della crescita.

Per conoscere da vicino questa proposta e scoprire tutti i servizi della struttura, sabato 28 novembre 2026 il Polo dell’Infanzia Antonio Nava apre le sue porte alle famiglie con un nuovo Open Day, dalle 10.00 alle 12.00, presso la sede di via Belvedere 21 a Lecco.

Per maggiori informazioni e per registrarti, visita il sito: www.poloinfanziaantonionava.it/openday

Un percorso educativo che accompagna i bambini da 0 a 6 anni

Il Polo propone un percorso integrato che accompagna i bambini dai primi mesi di vita fino alla scuola dell’infanzia, attraverso tre servizi: Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia.

Un progetto che mette al centro il bambino, i suoi tempi e le sue potenzialità, con ambienti stimolanti, attività creative, esperienze di gioco e il supporto di professionisti specializzati.

L’attenzione all’inglese rappresenta uno degli aspetti distintivi della proposta educativa: un’occasione per familiarizzare con nuovi suoni e parole fin dalla prima infanzia, imparando attraverso il gioco e la partecipazione. Il potenziamento previsto dal 2027/2028 conferma la volontà della struttura di investire sempre più in questa dimensione educativa.

Open Day: una mattinata di gioco, scoperta e incontri

Durante l’Open Day, genitori e bambini potranno partecipare a laboratori e attività guidate, divertirsi insieme ed esplorare gli spazi della struttura, sperimentando da vicino la quotidianità del Polo.

Per i genitori sarà anche un’occasione per conoscere gli ambienti, approfondire il metodo educativo e incontrare direttamente lo staff. Sarà presente la coordinatrice Nila, a disposizione per rispondere a domande, curiosità e fornire tutte le informazioni sui servizi offerti.

Un momento prezioso per conoscere da vicino la realtà del Polo e capire quale percorso possa essere più adatto alle esigenze del proprio bambino.

Partecipa all’Open Day: è gratuito e senza impegno!

Se hai un bambino da 0 a 6 anni e stai cercando un ambiente in cui possa crescere, sperimentare e sviluppare nuove competenze, l’Open Day del Polo dell’Infanzia Antonio Nava è l’occasione giusta per conoscere questa realtà.

L’appuntamento è sabato 28 novembre, dalle 10.00 alle 12.00, in via Belvedere 21 a Lecco. Per le famiglie è disponibile anche un parcheggio interno alla scuola.

Per maggiori informazioni e per registrarti, visita il sito!

www.poloinfanziaantonionava.it/openday