Kids&Us arriva a Lecco: l’inglese si impara fin da piccoli, in modo naturale e divertente

La rete internazionale di scuole di inglese per bambini apre la sua nuova sede in città

In programma Open Day con lezioni dimostrative gratuite e l’inaugurazione ufficiale sabato 19 settembre

LECCO – Una nuova realtà dedicata all’apprendimento dell’inglese arriva sul territorio lecchese. Kids&Us, la rete internazionale di scuole specializzate nell’insegnamento dell’inglese ai bambini a partire da 1 anno, apre la sua nuova sede in via Azzone Visconti 16.

Kids&Us propone un metodo basato sul processo naturale di acquisizione della lingua, accompagnando i bambini nell’apprendimento attraverso ascolto, comprensione, interazione e gioco. Un percorso pensato per ogni fase della crescita, con attività e storie che permettono ai bambini di vivere l’inglese in modo naturale e coinvolgente.

«L’apertura di Kids&Us a Lecco segna l’arrivo sul territorio di un metodo internazionale, con un’esperienza consolidata nell’insegnamento dell’inglese ai bambini. Il nostro obiettivo è portare a Lecco un nuovo modo di vivere l’apprendimento della lingua e diventare un punto di riferimento per le famiglie che cercano qualità, innovazione e continuità nel percorso dei propri figli», commenta Stefania Trocino, direttrice di Kids&Us Lecco.

Open Day e lezioni dimostrative gratuite

Per presentare la nuova scuola e permettere alle famiglie di conoscere da vicino la metodologia, Kids&Us Lecco sta organizzando una serie di Open Day e lezioni dimostrative gratuite dedicate ai bambini delle diverse fasce d’età.

Sarà possibile conoscere i teacher, vivere una prima esperienza con il metodo Kids&Us, visitare gli spazi della scuola e ricevere tutte le informazioni sui corsi e sulle iscrizioni per il nuovo anno scolastico.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e su prenotazione.

📍 Kids&Us Lecco – Via Azzone Visconti, 16

📧 lecco@kidsandus.it

📞 +39 375 624 3125

Sabato 19 settembre l’inaugurazione

L’apertura ufficiale della nuova sede sarà celebrata con una giornata dedicata alle famiglie sabato 19 settembre 2026, a partire dalle ore 10:00.

Le famiglie con bambini nati tra il 2018 e il 2025 potranno visitare la scuola, conoscere il team e partecipare insieme ai propri figli a giochi, attività multisensoriali ed esperienze interamente in lingua inglese.

Sarà inoltre possibile ricevere tutte le informazioni sui percorsi Kids&Us e sulle iscrizioni.

La partecipazione è gratuita e su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

A proposito di Kids&Us

Fondata nel 2003, Kids&Us è oggi presente in 13 Paesi con oltre 700 centri attivi. La sua metodologia è dedicata ai bambini a partire da 1 anno e accompagna ogni fascia d’età attraverso un percorso strutturato e continuativo.

Con l’apertura della sede di Lecco, Kids&Us porta per la prima volta il proprio metodo sul territorio lecchese, con l’obiettivo di offrire alle famiglie una nuova opportunità per avvicinare i bambini all’inglese fin dai primi anni di vita.