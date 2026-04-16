LA CAMPAGNA FISCALE RIPARTE CON TANTE NOVITÀ

Al CAF CISL di Monza Brianza Lecco è partita la Campagna fiscale 2026 per l’elaborazione dei modelli 730

Le sedi, i centralini e il call center con il numero verde 800.800.730 sono già all’opera per fissare gli appuntamenti. La scadenza è fissata il 30 settembre. Per l’anno d’imposta 2025 le novità sono diverse.

Le prime riguardano le fasce di reddito e le somme esenti da tassazione:

aliquote IRPEF: è ormai strutturale il passaggio da quattro a tre aliquote tramite l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito IRPEF (fino a 28.000 euro di reddito viene applicata la tassazione 23%)

è ormai strutturale il passaggio da quattro a tre aliquote tramite ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000€ viene riconosciuta una somma esentasse in busta paga calcolata con aliquote decrescenti basate sulla fascia di reddito

calcolata con aliquote decrescenti basate sulla fascia di reddito ai lavoratori dipendenti con redditi tra i 20.000 e i 40.000 euro è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda. Il beneficio, da rapportare al periodo di lavoro, è di 1000€ fino a 32.000€. Sopra questo importo decresce fino ad azzerarsi a 40.000€.

Una stretta significativa è stata introdotta sulle detrazioni per i famigliari a carico:

figli: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico, non disabili, con più di 30 anni. La detrazione è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico, non disabili, con più di 30 anni. La detrazione è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. altri familiari: le detrazioni IRPEF per “altri familiari” a carico (diversi da coniuge e figli) sono limitate esclusivamente agli ascendenti (genitori, nonni) che convivono con il contribuente

le detrazioni IRPEF per “altri familiari” a carico (diversi da coniuge e figli) sono limitate esclusivamente agli (genitori, nonni) che con il contribuente familiari residenti all’estero: i contribuenti non cittadini italiani, UE o SEE (Spazio economico europeo) non possono più godere delle detrazioni per i familiari residenti all’estero.

Diverse le novità anche in materia detrazioni di oneri e spese:

per chi ha un reddito superiore a 75.000€, dall’anno 2025 viene fissato un tetto massimo alle detrazioni fiscali degli oneri

il limite massimo detraibile delle spese per la frequenza scolastica è innalzato a 1.000 euro per studente che frequenti il primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. Tra le spese ammesse troviamo l’iscrizione, la mensa, i contributi volontari e obbligatori, le gite scolastiche, le assicurazioni e i servizi integrativi come pre/post scuola

per studente che frequenti il primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. Tra le spese ammesse troviamo l’iscrizione, la mensa, i contributi volontari e obbligatori, le gite scolastiche, le assicurazioni e i servizi integrativi come pre/post scuola per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici le agevolazioni fiscali spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36%. La percentuale è elevata al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati sull’abitazione principale.

UN AIUTO PREZIOSO DA PARTE DRI PENSIONATI CISL

La FNP CISL Monza Brianza Lecco anche quest’anno mette a disposizione le proprie 30 sedi e recapiti e i propri collaboratori volontari per rispondere alle necessità dei pensionati. “Il servizio – commenta Enrico Civillini, Segretario Generale FNP CISL Monza Brianza Lecco – è rivolto prioritariamente ai nostri iscritti. Coloro che avessero bisogno della compilazione di 730, RED, ISEE possono rivolgersi alla sede FNP CISL più vicina per chiedere informazioni e prenotare il proprio appuntamento”.

L’attività dell’FNP è svolta in stretta collaborazione con il CAF CISL e si avvale di operatori con un’esperienza consolidata.