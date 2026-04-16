LA CAMPAGNA FISCALE RIPARTE CON TANTE NOVITÀ

Al CAF CISL di Monza Brianza Lecco è partita la Campagna fiscale 2026 per l’elaborazione dei modelli 730
Le sedi, i centralini e il call center con il numero verde 800.800.730 sono già all’opera per fissare gli appuntamenti. La scadenza è fissata il 30 settembre. Per l’anno d’imposta 2025 le novità sono diverse.
Le prime riguardano le fasce di reddito e le somme esenti da tassazione:
- aliquote IRPEF: è ormai strutturale il passaggio da quattro a tre aliquote tramite l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito IRPEF (fino a 28.000 euro di reddito viene applicata la tassazione 23%)
- ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000€ viene riconosciuta una somma esentasse in busta paga calcolata con aliquote decrescenti basate sulla fascia di reddito
- ai lavoratori dipendenti con redditi tra i 20.000 e i 40.000 euro è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda. Il beneficio, da rapportare al periodo di lavoro, è di 1000€ fino a 32.000€. Sopra questo importo decresce fino ad azzerarsi a 40.000€.
Una stretta significativa è stata introdotta sulle detrazioni per i famigliari a carico:
- figli: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico, non disabili, con più di 30 anni. La detrazione è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- altri familiari: le detrazioni IRPEF per “altri familiari” a carico (diversi da coniuge e figli) sono limitate esclusivamente agli ascendenti (genitori, nonni) che convivono con il contribuente
- familiari residenti all’estero: i contribuenti non cittadini italiani, UE o SEE (Spazio economico europeo) non possono più godere delle detrazioni per i familiari residenti all’estero.
Diverse le novità anche in materia detrazioni di oneri e spese:
- per chi ha un reddito superiore a 75.000€, dall’anno 2025 viene fissato un tetto massimo alle detrazioni fiscali degli oneri
- il limite massimo detraibile delle spese per la frequenza scolastica è innalzato a 1.000 euro per studente che frequenti il primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. Tra le spese ammesse troviamo l’iscrizione, la mensa, i contributi volontari e obbligatori, le gite scolastiche, le assicurazioni e i servizi integrativi come pre/post scuola
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici le agevolazioni fiscali spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36%. La percentuale è elevata al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati sull’abitazione principale.
UN AIUTO PREZIOSO DA PARTE DRI PENSIONATI CISL
La FNP CISL Monza Brianza Lecco anche quest’anno mette a disposizione le proprie 30 sedi e recapiti e i propri collaboratori volontari per rispondere alle necessità dei pensionati. “Il servizio – commenta Enrico Civillini, Segretario Generale FNP CISL Monza Brianza Lecco – è rivolto prioritariamente ai nostri iscritti. Coloro che avessero bisogno della compilazione di 730, RED, ISEE possono rivolgersi alla sede FNP CISL più vicina per chiedere informazioni e prenotare il proprio appuntamento”.
L’attività dell’FNP è svolta in stretta collaborazione con il CAF CISL e si avvale di operatori con un’esperienza consolidata.