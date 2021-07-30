ALLA MIE BAMBINE
VI GUARDO, RIDO, ASCOLTO,
SIETE CIÒ CHE DI PIÙ CARO HO AL MONDO.
SAPPIATE, POCHE COSE VI POSSO DARE:
LA VOGLIA DI VEDERVI E CAPIRE,
L’AMORE DI UN RICORDO E UN VESTITO PER CRESCERE.
SAPPIATE CIÒ CHE HO PROVATO,
L’ESTATE CON I VOSTRI SORRISI E IL VOSTRO CAMMINARE IN MONTAGNA,
L’INVERNO CON BERRETTE E SCIARPE, IL NASO GOCCIOLANTE,
LA PAURA DI MARGHERITA, LA LOTTA DI CECILIA.
SIATE VICINE E CAPIRETE L’AMORE,
LASCIATE I CONTRASTI AGLI ALTRI, LASCIATE INVIDIE E RANCORI A CHI NON ASCOLTA,
CONTINUATE COSÌ, RESTATE DORATE.
LOTTATE E RESPIRATE,
CONCEDETEVI UN LENTO RIPOSO ACCANTO A CHI VOLETE,
SDRAIATEVI IN VECCHI FIENILI, CERCATENE IL PROFUMO.
RICORDATEVI CHI HA VISSUTO PRIMA, CAPITE LA LORO STORIA,
PARLATE E ASCOLTATE LE COSCIENZE.
NON ABBIATE FRETTA, IMPARATE IL LAVORO, ANNUSATE E AFFAMATE SARETE LIBERE,
SOLO COSÌ DARETE SENSO AL VOSTRO CRESCERE,
SENZA PAURA ANDRETE OLTRE I VOSTRI LIMITI, NE SONO CERTO.
MARGHE NON ARRABBIARTI, CECI NON HAI LIMITI,
VI AVREI POTUTO DARE DI PIÙ, MA QUESTO DI PIÙ L’AVETE DATO VOI A ME,
SAPRETE ASCOLTARE, RIDERE E GUARDARE.
AUGURI BIMBE MIE