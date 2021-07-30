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ALLA MIE BAMBINE

VI GUARDO, RIDO, ASCOLTO,

SIETE CIÒ CHE DI PIÙ CARO HO AL MONDO.

SAPPIATE, POCHE COSE VI POSSO DARE:

LA VOGLIA DI VEDERVI E CAPIRE,

L’AMORE DI UN RICORDO E UN VESTITO PER CRESCERE.

SAPPIATE CIÒ CHE HO PROVATO,

L’ESTATE CON I VOSTRI SORRISI E IL VOSTRO CAMMINARE IN MONTAGNA,

L’INVERNO CON BERRETTE E SCIARPE, IL NASO GOCCIOLANTE,

LA PAURA DI MARGHERITA, LA LOTTA DI CECILIA.

SIATE VICINE E CAPIRETE L’AMORE,

LASCIATE I CONTRASTI AGLI ALTRI, LASCIATE INVIDIE E RANCORI A CHI NON ASCOLTA,

CONTINUATE COSÌ, RESTATE DORATE.

LOTTATE E RESPIRATE,

CONCEDETEVI UN LENTO RIPOSO ACCANTO A CHI VOLETE,

SDRAIATEVI IN VECCHI FIENILI, CERCATENE IL PROFUMO.

RICORDATEVI CHI HA VISSUTO PRIMA, CAPITE LA LORO STORIA,

PARLATE E ASCOLTATE LE COSCIENZE.

NON ABBIATE FRETTA, IMPARATE IL LAVORO, ANNUSATE E AFFAMATE SARETE LIBERE,

SOLO COSÌ DARETE SENSO AL VOSTRO CRESCERE,

SENZA PAURA ANDRETE OLTRE I VOSTRI LIMITI, NE SONO CERTO.

MARGHE NON ARRABBIARTI, CECI NON HAI LIMITI,

VI AVREI POTUTO DARE DI PIÙ, MA QUESTO DI PIÙ L’AVETE DATO VOI A ME,

SAPRETE ASCOLTARE, RIDERE E GUARDARE.

AUGURI BIMBE MIE

               

                              LUCA

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