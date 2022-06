La vera granita siciliana? Alla Gelateria Capo Horn di Lecco

Solo ingredienti naturali nella granita della Gelateria Artigianale Capo Horn di Lecco

In piazza Cermenati, tutto il gusto della tradizione siciliana

LECCO – Solo ingredienti naturali e tanta passione per il gusto nelle granite della Gelateria Artigianale Capo Horn di Lecco: una tradizione siciliana che rivive in piazza Cermenati di Lecco grazie all’impegno e alla passione di Tiziana e Pasquale, titolari di una delle più apprezzate gelaterie della città.

Ben vent’anni fa hanno deciso di aprire la Gelateria Capo Horn nella piazza centrale, affacciata al lungolago, specializzandosi non solo in gelati ma anche nelle granite, così come vuole la ricetta originale siciliana:

“Lì stanno le mie origini – racconta Pasquale nella video intervista che potete guardare in pagina – ho infatti genitori siciliani e mi piaceva portare questa tradizione anche a Lecco e devo dire che abbiamo avuto da subito un ottimo successo”.

Nessuno sciroppo già preparato, “usiamo solo frutta fresca e tutti gli ingredienti che caratterizzano il gusto – spiega Tiziana – usiamo quindi i limoni, le fragole, le mandorle, i pistacchi, il caffè… e a richiesta del cliente serviamo la granita con l’aggiunta di morbida panna montata da noi”.

Diversi sono i gusti da provare e con la bella stagione solo all’inizio, tante sono le occasioni per deliziarsi con una fresca e piacevole granita. Tiziana e Pasquale vi aspettano alla Gelateria Capo Horn di piazza Cermenati a Lecco.