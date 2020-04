LARIO BERGAUTO, in Anteprima Digitale la Nuova MINI Full Electric

La piccola inglese apre una nuova era per le citycar a zero emissioni: divertente, con una dinamica di guida emozionante e un’anima completamente sostenibile

L’autentico go-kart feeling e il design iconico di MINI si uniscono a una nuova fonte di energia, per un’esperienza di guida elettrizzante

MESSAGGIO PROMOZIONALE – MINI Full Electric combina la mobilità sostenibile con il divertimento di guida, il design espressivo e la qualità premium tipici di MINI. In quanto tale, il primo modello Full Electric del marchio britannico offre un feeling di guida MINI senza emissioni con un’autonomia massima di 270 Chilometri.

Le vettura può essere guidata quasi interamente con un solo piede, sia per accelerare che per frenare. Si tratta del cosiddetto one-pedal feeling che permette, in particolare nel traffico urbano, di decelerare sensibilmente non appena il guidatore rimuove il piede dell’acceleratore. In questo modo, il motore, che eroga una potenza di 135 kW / 184 Cv, svolge la funzione di generatore, trasformando l’energia cinetica in energia elettrica, che a sua volta viene reimmessa nella batteria ad alta tensione.

Mentre un motore a benzina deve raggiungere un certo numero di giri per generare la coppia e dirottarne la potenza alle ruote, MINI Full Electric offre la massima coppia immediatamente. Non appena scatta il verde non resta che premere l’acceleratore e godere dell’esaltante agilità.

Scopri ulteriori dettagli: https://bit.ly/2R1Lby7

La Concessionaria MINI Lario Bergauto ha attivo l’ufficio assistenza Clienti (02 9475 3757) che risponde in orari di ufficio a tutte le richieste ricevute via mail, dalle pagine dei social e a tutte le telefonate. Per avere ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook MINI Lario Bergauto.