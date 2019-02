LECCO – Grande appuntamento per tutti gli amanti delle quattro ruote quello andato in scena martedì sera presso la concessionaria BMW Lario Bergauto.

Protagonista della scena la nuovissima BMW Serie 3 Berlina, il cui fascino ha richiamato numerosi curiosi e appassionati di auto.

A bordo della berlina vi aspetta il BMW Intelligent Personal Assistant, molto più di un semplice assistente di guida: è l’esperto dell’auto che conosce le abitudini di guida, consentendo la miglior interazione possibile con tra il guidatore e la BMW.

Il sistema, che si può attivare vocalmente, migliora ogni giorno le proprie funzioni grazie ad un vero e proprio processo di apprendimento che memorizza le abitudini del guidatore, anticipando le sue necessità. Basta una sola parola, come spiegato da Simone Solofra, BMW Genius: “Le capacità di BMW Intelligent Personal Assistant non sono limitate al controllo delle funzioni dell’auto o alle informazioni di viaggio come traffico, parcheggi e ristoranti lungo il tragitto. Il sistema trasforma l’auto in un vero e proprio ufficio mobile”.



Ma non solo: la nuova BMW Serie 3 è completa anche del BMW Parking Assistant in grado di memorizzare automaticamente gli ultimi 50 metri percorsi, prendere il controllo dello sterzo e ripercorrere al contrario il tragitto. Grazie al BMW Comfort Access inoltre potrete dimenticarvi per sempre le chiavi: per aprire la vettura e avviare il motore basterà infatti il proprio smartphone, grazie alla tecnologia NFC.

Due le berline esposte e presentate, una di colore blu e l’altra grigia.

Gli ospiti sono stati accolti dal Direttore della Concessionaria Fausto Fumagalli che ha commentato soddisfatto l’arrivo del nuovo modello: “Sono convinto che questa nuova generazione d’auto, altamente tecnologica, rivoluzionerà il mercato per affermarsi leader del settore”.

Al termine della presentazione un ricco buffet.

GALLERIA FOTOGRAFICA