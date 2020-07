Lario Reti Holding e Water Alliance: dal Rubinetto una Storia che ti Riguarda

L’acqua di casa tua è a portata di mano, comoda e sicura

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Il più importante bene comune è anche un esempio perfetto di economia circolare. Migliaia di controlli di qualità giornalieri garantiscono ai cittadini un’acqua sana, sostenibile ed economica. Quello delle aziende idriche di Water Alliance – Acque di Lombardia è un sistema che garantisce continuità di servizio e di controllo anche in un momento difficile come quello che stiamo attraversando.

La buona acqua che scende dal rubinetto, sempre e nelle quantità che vogliamo, è la dimostrazione pratica di cosa significa l’accesso per tutti ai beni comuni. Questa è una storia importante che ti riguarda da vicino perchè è dedicata a te, alle persone che ami, alle aziende, alle comunità. Una storia che coinvolge centinaia di aziende in Italia, una filiera che occupa decine di migliaia di addetti, tutti quanti impegnati per mantenere alta la fiducia in ciò che abbiamo di più necessaria la mondo.

