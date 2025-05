LECCO STREET FOOD FESTIVAL 4^ edizione – Dal 31 maggio al 2 giugno, Riva Martiri delle Foibe

Street food, musica & divertimento

Dal 31 maggio al 2 giugno Tipico Eventi torna sul magico lungolago di Lecco con la quarta edizione del gustosissimo Street Food Festival! Una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo, per regalare ai propri ospiti l’esperienza culinaria più svariata di sempre, rimanendo a pochi passi da casa. Riva Martiri delle Foibe verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, di ottima musica e di tanto divertimento per tutti!

La manifestazione aprirà sabato e domenica dalle 11.00 alle 24.00 e lunedì dalle 11.00 alle 22.30

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef nazionali ed internazionali con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, insieme a una selezione di ottime birre e cocktail e una comoda area tavoli. Per i nostri piccoli ospiti un’area bimbi con jumping e scivolo gonfiabile.

Oltre al cibo, vi aspetta anche tanto divertimento! Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Inoltre nella serata di sabato si esibiranno gli AREAVASCO, tribute band di Vasco Rossi, mentre nella serata di domenica vi regaleremo un viaggio musicale dedicato ai primi anni 2000 insieme alla band M.P.30, Musica per 30enni. Entrambi i concerti cominceranno alle ore 21.30 circa. Per chiudere in bellezza domenica nel tardo pomeriggio, ore 18.00, musica dal vivo in acustica in compagnia del cantautore Beppe Spina.

L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione! Passate a trovarci, vi aspettiamo!

