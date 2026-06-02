LECCO STREET FOOD FESTIVAL 5^ EDIZIONE, 5/6/7 giugno, Riva Martiri delle Foibe

Street food, birra e musica

Dal 5 al 7 giugno Tipico Eventi torna a Lecco con la 5^ edizione del gustosissimo STREET FOOD FESTIVAL! Una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo, per regalare ai propri ospiti l’esperienza culinaria più svariata di sempre, rimanendo a pochi passi da casa. Riva Martiri delle Foibe verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, di ottima musica dal vivo e di tanto divertimento per tutti!

La manifestazione aprirà venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef nazionali ed internazionali con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, insieme a una selezione di ottime birre e cocktail, una comoda area tavoli e area bimbi con jumping.

Oltre al cibo, vi aspetta anche tanto divertimento! Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Imperdibili gli appuntamenti serali con musica dal vivo insieme a:

AREAVASCO: tributo a Vasco Rossi, venerdì 5 giugno ore 21.00

PUNTO IT: storie di musica italiana – sabato 6 giugno ore 21.00

BEPPE SPINA: chitarra, voce e i grandi successi popolari italiani – domenica 7 giugno ore 18.30

Sabato 6 giugno non perdetevi la RESEGUP, la famosa gara dal centro della città alla vetta del Resegone e ritorno (partenza ore 14.30).

L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione. Passate a trovarci, vi aspettiamo carichi e affamati!

RIFERIMENTI:

Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento su Facebook “LECCO – STREET FOOD FESTIVAL 5^ edizione” https://www.facebook.com/events/2537283736701112

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