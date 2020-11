Lecco. Vivi, divertiti e osa con lo shop online www.ilovesextoys.it

La nuova iniziativa di Elio Pellicioli, titolare del Sexy Shop di Lecco, per risvegliare i piaceri sopiti

Ora online il negozio di sextoys con i prezzi più bassi d’Italia

MESSAGGIO PROMOZIONALE – In un contesto di crescita generale e trasversale del settore (anche in Italia) coinvolgente donne e uomini di età differenti, Elio Pellicioli, leader consolidato nella vendita di sex toys a Lecco e provincia grazie a un’esperienza di oltre 25 anni di attività, vi offre di prodotti dalla qualità e sicurezza più elevate in assoluto, in grado di vivacizzare il rapporto di coppia e sperimentare una sessualità nuova e priva di vincoli moralistici.

Elio Pellicioli è anche un innovatore capace di intercettare canali non tradizionali per trasmettere una rinnovata idea di intimità da appagare, lontana da routine e noia asfissianti e deleterie per ogni relazione. Oltre al punto vendita storico in corso martiri della Liberazione 85/A a Lecco, ha avviato, con altrettanto successo, nuove iniziative compatibili con il periodo storico attuale, legato all’emergenza sanitaria, particolarmente difficile e limitativo.

Lo shop online

Grazie al lancio del sito Ilovesextoys.it, mette a disposizione una vetrina online ricca e variegata rifornita di oltre 1.500 prodotti contraddistinti dalla massima affidabilità e realizzati con materiali sicuri senza ftalati. Non solo. Gli articoli che potete trovare sono tutti offerti a un prezzo sottocosto.

Sì, avete letto bene! Elio Pellicioli vi vuole venire incontro in un momento di evidenti restrizioni economiche senza gravare troppo sulle vostre risorse, ma al contempo garantendovi la più assoluta affidabilità dei suoi oggetti.

Com’è stato possibile tutto ciò?

Grazie alla collaborazione continua e trasparente con aziende leader del settore, anch’esse entusiaste di nuove iniziative e fortemente convinte che la convenienza economica non sia un limite ma un’opportunità unica per ampliare il settore dei sex toys. Ti garantiamo un piacere massimo a un prezzo unico per una piena soddisfazione! Sicurezza e convenienza nel nome della privacy.

Non perdete altro tempo, venite a trovarci su Ilovesextoys.it Vi garantiamo qualità, sicurezza e alta convenienza nei prezzi e la più assoluta privacy con consegne garantite con pacco anonimo in sole 6/24/48 ore. I prodotti ordinati online potranno anche essere ritirati preso il punto vendita di Corso Martiri della Liberazione 85/a a Lecco.

Info e contatti

Cornelio Pellicioli

mail: cornelio.pellicioli@live.it

Negozio: C.so Martiri della liberazione 85/a Lecco

Telefono 0341.286939

Cell. 328.2486384