L’inglese facile con i corsi di International House Team Lingue

Anno nuovo, corsi nuovi in partenza da gennaio!

Lezioni in aula o comodamente online dal tuo PC

Al giorno d’oggi la conoscenza delle lingue straniere è un valore aggiunto che può offrire moltissimi vantaggi professionali ma anche personali. Apprendere una lingua fin da piccoli è sicuramente il modo migliore perché i bambini e i ragazzi vivano esperienze di crescita divertenti e stimolanti che serviranno per il loro futuro. Quando ci si affaccia sul mondo del lavoro per la prima volta la conoscenza delle lingue straniere è un vero e proprio passe-partout che moltiplica notevolmente le opportunità.

Non solo i più giovani! Studiare una lingua straniera è un obiettivo che possono prefiggersi anche gli adulti per acquisire competenze nuove per il lavoro e per esplorare il mondo. È vero che i bambini imparano più in fretta, ma questo non è un buon motivo per rinunciare in partenza! Non è necessario passare sui libri 4 ore al giorno, con la giusta motivazione e corso di lingua adeguato alle proprie esigenze nessun obiettivo è irraggiungibile.

Se state pensando a quando e come poter allenare la conoscenza della lingua inglese per voi adulti o per i vostri figli International House Team Lingue è la soluzione perfetta!

“Never Stop Learning”: 40 anni di esperienza nel settore, un vasto network nazionale e ed internazionale e un’offerta formativa vastissima sono ciò che fa di noi una vera e propria eccellenza nel mondo delle scuole di lingue. La scuola ha quattro sedi: Merate, Como, Lecco e Sondrio; è affiliata a International House World Organisation, organizzazione mondiale che raccoglie le migliori scuole di lingua a livello internazionale, e membro di AISLi, Associazione Italiana Scuole di Lingue. È centro autorizzato per le certificazioni Cambridge English e LanguageCert, riconosciute a livello internazionale dalle università e dalle aziende.

Sono già aperte le iscrizioni per i corsi di lingua in partenza da gennaio per bambini, ragazzi e adulti. Gli studenti saranno accompagnati nella conoscenza e nel potenziamento della lingua attraverso percorsi formativi innovativi, anche con l’uso di ambienti multimediali ed esperienze internazionali. In questo modo i giovani studenti sviluppano competenze comunicative che si rivelano utili non solo nel contesto scolastico, ma anche in quello personale, accademico e professionale.

Per ragazzi universitari e adulti è possibile accedere ai corsi, oltre che di lingua inglese, anche di spagnolo, tedesco, francese, russo, cinese e giapponese. Studiare le lingue apre le porte del mondo: moltiplica le opportunità per il futuro professionale con lezioni in presenza o con un corso online tramite piattaforma dedicata.

Le esperienze all’estero con Team Lingue continuano anche con il dipartimento Tour Operator che si occupa di accompagnare ragazzi e famiglie nel progettare la migliore esperienza formativa linguistica all’estero: vacanza di gruppo o individuale, anno all’estero, aupair, tirocinio, PCTO!

Le proposte per i più giovani non sono finite! Per i bambini della scuola elementare, nei mesi di luglio e la prima settimana di settembre, viene proposto il Summer Camp bilingue: un’occasione per praticare la lingua inglese attraverso giochi di ruolo, sport, laboratori creativi, orienteering, gite immersi nella natura e tanto divertimento. Rimanete sintonizzati sui nostri canali, a breve comunicheremo i prossimi appuntamenti!

Tutta l’offerta formativa è consultabile sul sito www.ihteamlingue.it e sui canali social!

Merate – Via Laghetto 9

Como – Via Miani 9

Lecco – Via Ghislanzoni 4

Sondrio – Galleria Campello 4

+39 039 9906600

www.ihteamlingue.it

facebook.com/IHTeamLingue

instagram.com/IHTeamLingue

tiktok.com/IHTeamLingue