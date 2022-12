Livio Impianti: nuove sfide per il 2023, anno del 50° di fondazione

M.P. – LIVIO IMPIANTI è una realtà che opera prevalentemente sul territorio nazionale dal 1973. Si occupa di Impianti elettrici civili e industriali, impianti di illuminazione pubblica e gallerie, impianti sportivi e impianti tecnologici.

Siamo alla fine di questo 2022, anno che per la LIVIO IMPIANTI ha rappresentato molto.

Dai lavori importanti, come l’illuminazione artistica del Matitone di Lecco, ai cambiamenti e progressi continui, come la digitalizzazione di alcuni processi aziendali e l’ampliamento dello staff con 10 nuovi collaboratori, possiamo considerarci parecchio soddisfatti; ma non è finita qui, perché con grande soddisfazione, nei giorni scorsi, abbiamo aderito ad un progetto di Responsabilità Sociale d’Impresa per tutelare il territorio e le persone che ci vivono, contribuendo così allo sviluppo del capitale umano.

Vogliamo guardare al futuro e per questo motivo abbiamo deciso di investire sui giovani, sugli studenti dell’istituto G.D. Romagnosi di Erba del settore elettrico/elettronico adottando le classi III e V per sottoporre loro l’OSM Talent di OSM Edu. L’OSM Talent è lo strumento che consente ai ragazzi di conoscere le proprie attitudini e ciò per cui sono maggiormente portati. È un progetto che ci permetterà di avvicinarci molto alla generazione Z, la generazione in cui credere, a cui daremo la possibilità di migliorarsi a livello personale oltre che professionale.

Siamo una realtà dinamica e costantemente in crescita. Il 2023 ci attende con nuove sfide, tanta energia e tanta voglia di crescere insieme ai nostri collaboratori. Il prossimo sarà anche l’anno di un grande traguardo, l’anno del 50 esimo anniversario aziendale.

Se pensi di poter contribuire alla crescita della nostra azienda, hai voglia di metterti in gioco e vuoi diventare protagonista con la nostra squadra, non aspettare.

Clicca e contattaci: https://www.livioimpianti.com/lavora-con-noi/