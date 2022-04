Due giorni di private preview hanno permesso di toccare con mano l’ultimo gioiello di casa Modena

Tre le versioni disponibili: GT, Modena e Trofeo a cui si aggiunge la Launch Edition PrimaSerie

BERGAMO – Due giornate intense quellle di martedì 26 e mercoledì 27 Aprile alla sede Scuderia Blu di Bergamo dove è stata presentata la nuova Maserati Grecale. Un SUV moderno, compatto e versatile, adatto alla vita di tutti i giorni, ma eccezionale per la qualità, lo spirito sportivo e il livello tecnologico raggiunto.

“Grecale porta il nome di un vento ed è una gamma nella gamma, che accontenta qualsiasi richiesta con qualsiasi motorizzazione: motore a combustione tradizionale e ibrido, mentre all’orizzonte già si affaccia il full-electric Grecale Folgore, destinato a essere il primo SUV 100% elettrico nella storia di Maserati”, spiegano dalla casa madre.

Tre le versioni disponibili: GT, Modena e Trofeo. Ogni versione racconta aspetti diversi della stessa anima.

Grecale GT, con il suo 4 cilindri mild hybrid da 300 CV parla di suggestioni urbane, fatte di un minimalismo contemporaneo, per i cittadini del mondo, dinamici e curiosi, attenti alle tendenze, ma anche costantemente alla ricerca di uno stile che si fa personale.

Grecale Modena, equipaggiata da un 4 cilindri mild hybrid da 330 CV, possiede un’eleganza innata, senza tempo e sprigiona lo charme di chi ama vivere al contatto con la natura per godere al meglio del proprio tempo.

Infine, Grecale Trofeo, con un potente V6 da 530 CV, è adrenalina allo stato puro, dove le prestazioni dirompenti della vettura diventano lo strumento perfetto per vivere la propria sfida personale.

Le due giorni private preview organizzata con piccoli gruppi ha permesso di apprezzare nella concessionaria Scuderia Blu di via Stezzano a Bergamo l’ultima nata della casa di Modena. “Sono rimaste tutte stupite dalla vettura e dalle sue caratteristiche – commentano dalla Scuderia Blu – Un battesimo che promette bene”.

Tornando all’auto, i tre modelli possiamo definirli modi diversi di intendere il nuovo SUV, ma non solo. Un’intera gamma che diventa una tela su cui tratteggiare, giorno dopo giorno il proprio stile di vita.

Personalità riconoscibili dell’everyday exceptional che si traducono in tre colori di lancio: la versione GT è Bronzo Opaco, una tonalità materica, avvolgente e setosa; Modena è Grigio Cangiante, grazie ad una vernice tristrato a interferenza, con effetti che si ispirano alla freschezza della luce estiva, Trofeo è in Giallo Corse, potente espressione del legame indissolubile tra Maserati e Modena, una tonalità che combina i due colori della città, grazie ad una base gialla e ad una mica blu, per il look più sportivo.

Al lancio Grecale è disponibile anche nella Launch Edition PrimaSerie, edizione a tiratura limitata caratterizzata da contenuti esclusivi.

In Grecale tutto è comfort, versatilità e sound experience: basta immergersi nel suono a 360 gradi, grazie all’inconfondibile ruggito del motore e all’impianto audio Sonus faber, con sound 3D e fino a 21 speakers.

In Grecale tutto è smart e touch: basta interagire con i numerosi display, il classico cluster e il nuovo elemento centrale da 12,3’’, il più grande mai proposto su una Maserati, un display comfort più piccolo da 8,8’’ con i comandi accessori e il nuovo orologio digitale.

Tutto è innovazione grazie ai nuovi contenuti tecnologici tra i quali il sistema Multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant), il sistema di Infotainment di ultima generazione, il comfort display, e l’Head-up Display, come optional.

A coronare l’esperienza guida una dinamica straordinaria con le cinque modalità di guida configurabili, Comfort, GT, Sport, Corsa (solo su Trofeo) e Off-Road, che consentono di passare dal mood più fruibile e di massimo comfort, alle emozioni forti di reattività e potenza estreme.

Il nuovo SUV Maserati Grecale è il giusto bilanciamento tra versatilità, eleganza, performance ed innovazione, che garantiscono prestazioni e allo stesso tempo comfort e sicurezza; caratteristiche che si combinano a doti da fuoristrada e al piacere di guida senza compromessi. Maserati Grecale è stata sviluppata presso il Maserati Innovation Lab di Modena, il nuovo SUV viene prodotto nello stabilimento di Cassino ed è già ordinabile e configurabile.

Scuderia Blu – Como, Via Tentorio, 6 – 031/3390138

Scuderia Blu – Bergamo, Via Stezzano, 51 – 035/320358



www.iperauto.it