Un’esperienza unica in ogni sorso: il Mavà Gin continua a sorprendere

A sei mesi dal suo trionfante debutto, il “Mavà – T’hee faa el Gin” di Roberto Manfreda, mente creativa dietro il successo del chiosco “Da Manfre” insieme ai fratelli Ettore e Romeo Vassena del Bar Vitali, continua a catturare l’attenzione degli intenditori di Gin con un successo straordinario.

La magia intrinseca nel “Mavà” si manifesta nella sua natura di Gin secco, con un profilo aromatico fresco e vivace, perfettamente adatto al classico Gin Tonic ma altrettanto straordinario se gustato da solo.

Il suo sapore offre note agrumate, armonizzate da un tocco amaro delicato derivante dal ginepro, l’indiscusso protagonista del mondo del Gin. L’aggiunta del fiore di loto conferisce al “Mavà” un profilo deliziosamente morbido, attenuando il carattere piccante proveniente dalle due varietà di pepe che lo rendono unico. Un sapore inconfondibile capace di soddisfare anche i palati più esigenti.

Con le festività natalizie alle porte, il “Mavà” si presenta come il regalo ideale per sé stessi, gli amici e tutti gli appassionati di Gin, nonché per coloro che cercano qualcosa di speciale. Un dono che sarà apprezzato da chi ama sperimentare sapori unici, poiché il “Mavà” non è semplicemente un liquore, bensì una celebrazione dei sapori autentici e della tradizione lecchese.

Puoi acquistare il tuo “Mavà – T’hee faa el Gin” e regalare un tocco di eleganza e autenticità a questo Natale presso:

il Chiosco “Da Manfre” in via Adda a Lecco nella zona del ponte nuovo (aperto dal mercoledì alla domenica dalle 17 alle 24, mentre il sabato e la domenica dalle 12 alle 24);

al Bar Vitali in piazza Della Vittoria ad Acquate di Lecco (dal martedì alla domenica, dalle 7 alle 23).

