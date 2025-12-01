Presentato nel 2023 Da Manfre e Bar Vitali è diventato un punto di riferimento per gli appassionati

Con note agrumate, fiore di loto e il DNA di Lecco, il Mavà – T’hee faa el Gin si impone come regalo natalizio di qualità per appassionati e curiosi

Tra regali, brindisi e desiderio di prodotti autentici, il periodo natalizio è il momento ideale per riscoprire un’etichetta che, per molti, non è più una novità, ma un vero punto di riferimento per appassionati e intenditori di gin: Mavà – T’hee faa el Gin.

Presentato nel 2023, il gin ideato da Roberto Manfreda del chiosco Da Manfre e dai fratelli Romeo ed Ettore Vassena del Bar Vitali ha conquistato fin da subito il pubblico locale, trasformandosi rapidamente in un prodotto di culto.

Un percorso di ricerca che ha definito un nuovo classico

L’idea è nata dalla passione condivisa per il gin e da una semplice intuizione: “Perché non farne uno noi?”.

Da lì è iniziato un lavoro accurato fatto di selezioni, collaborazioni con produttori, tre varianti sviluppate e una fase di tasting affidata a un gruppo ristretto di clienti fidati.

Il risultato è un gin secco dal profilo immediatamente riconoscibile: note agrumate fresche, un amaro elegante di ginepro, la morbidezza del fiore di loto e il pizzicore equilibrato di due varietà di pepe.

Un carattere pulito e preciso, che ha reso il Mavà perfetto sia in degustazione sia nella miscelazione.

Un nome che racconta Lecco

Durante la fase di testing si è definita anche l’identità del progetto.

L’espressione dialettale “Mavà”, ricavata dalle prime due lettere di Manfreda e Vassena, trasmette stupore e immediatezza, mentre l’etichetta curata da Gianluigi Fumagalli incorpora nella “I” di Gin la silhouette del ramo lecchese del Lago di Como.

Dal debutto del 2023 al passaparola che lo ha reso immancabile

La prima presentazione, tenutasi nel 2023 al chiosco Da Manfre, aveva già mostrato il potenziale del progetto. Da allora, il passaparola ha consolidato la reputazione del Mavà: apprezzato dagli habitué e scelto sempre più spesso da chi ama i prodotti locali di qualità.

Oggi è acquistabile Da Manfre e al Bar Vitali, dove si può degustare e acquistare in bottiglia.

Per chi non l’ha ancora provato… questa è l’occasione giusta

Se per molti il Mavà è già un must, le feste offrono l’occasione perfetta per scoprirlo.

Per chi ama sostenere le realtà del territorio e regalare qualcosa di autentico, questo gin rappresenta una scelta precisa: qualità, identità locale e una storia di collaborazione che continua a parlare al pubblico.