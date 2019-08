Medicina dello Sport:… semplicemente Prevenzione del Territorio!

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Da dove si parte per parlare di Medicina dello Sport?

In Italia dal lontano 1982 e successivamente dall’aprile 2013 esiste un decreto ministeriale che obbliga e regola le visite medico sportive (N.d.R.: VMS) per tutti i praticanti di attività sportive sia a livello professionistico che a livello amatoriale.

Le VMS semplicemente salvano la vita a molte persone di ogni età e di ogni classe sociale, inoltre “tranquillizzano” tutti coloro che in vario modo sono legati allo svolgimento delle stesse attività, gestendo direttamente e indirettamente società sportive oppure strutture territoriali dedicate.

Come si inserisce il CAB Polidiagnostico nell’ erogazione delle VMS sul territorio di tutta la Brianza?

Semplicemente mettendo a disposizioni in tutte le sue sedi di: Barzanò- Erba-Merate- Arcore-Casatenovo un congruo numero di Medici Sportivi in grado di erogare visite dedicate alle attività sportive non agonistiche, alle attività sportive agonistiche e alle attività sportive di particolare impegno fisico.

In questo periodo si può facilmente prenotare una visita che verrà erogata nel giro di pochissimi giorni e negli orari particolarmente graditi agli sportivi; anche di sabato e nelle ore serali!

Quali sono le differenze tra le diverse tipologie di visite medico sportive sopra elencate?

Le VMS dedicate alle attività sportive non agonistiche, solitamente chiamate di “buona salute” sono obbligatorie per tutti i praticanti di attività tesserati presso società o enti di promozione sportiva non iscritti al CONI o enti similari. Le VMS dedicate alle attività sportive agonistiche, solitamente citata come “visita agonistica” devono essere erogate ad atleti di società sportive riconosciuti dalle Federazioni e quindi dal CONI stesso, in più la visita è necessaria per tutti i partecipanti delle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù.

E per gli appassionati, non tesserati, iscritti per esempio a percorsi podistici sopra i 20 Km, oppure i partecipanti alle gran fondo di ciclismo, nuoto e sci da fondo?

Il CAB Polidiagnostico attraverso i propri Medici Sportivi propone una visita medica dedicata, titolata come “certificato per elevato impegno cardio vascolare”, dedicato proprio a loro!

Sottolineo a questo punto di dover riconoscere a tutti i nostri Medici Sportivi il ruolo fondamentale di veri “gatekeeper”, oppure chiamiamoli filtri, della salute generale rilevata sul territorio della Brianza.

Tutto viene erogato con la massima professionalità, indipendentemente dal grado di attività fisica si voglia svolgere, dai campioni consolidati agli amatori alle prime gare non competitive.

Che cosa significa quindi fare prevenzione sportiva?

Noi al CAB Polidiagnostico dedichiamo alla prevenzione sportiva un reparto completo, con diversi medici di diverse specialità, oltre la Medicina dello Sport. Tutto a disposizione dell’atleta che non viene da noi solo per la VMS ma per godere di trattamenti legati sia alle patologie, traumi od altro, in qualche modo legati alla loro pratica sportiva.

Si può anche usufruire di consulenze legate al proprio benessere; consolidare il proprio stato di benessere passa soprattutto attraverso varie tipologie di nostre erogazioni, legate alle valutazioni funzionali, oppure ai Check Up sportivi e ai test di prestazioni specifici, legati e non ad singolo sport.

Esiste un mondo medico-scientifico particolarmente articolato, legato alla salute dell’ atleta?

Certo, il modo differenziato in cui l’uomo/atleta si approccia allo sport e ad ogni attività fisica è seguito dagli Specialisti del CAB Polidiagnostico che realizzano servizi e consulenze che non riguardano solo i “certificati medio sportivi”, ma che tutelano nella globalità la salute dello sportivo prima, durante e dopo l’attività sportiva, supervisionando la propria integrità fisica prima delle prestazioni!

Ad esempio la Psicologia dello Sport rappresenta esattamente il ruolo fondamentale che hanno gli specialisti del CAB Polidiagnostico per garantire la massima salute possibile non solo a livello fisico ma anche a livello mentale; … tutto è proposto e pianificato per far vivere serenamente le esperienze di sport a qualsiasi livello.

Quale differenza esiste tra un centro medico di medicina dello sport e il CAB Polidiagnostico?

Premesso che esiste la possibilità da parte delle società sportive di convenzionarsi e aderire globalmente a tutta una serie di agevolazioni (N.d.R.: Sconti) che coinvolgono la quasi totalità dei più di 300 Specialisti, attuali collaboratori di CAB Polidiagnostico.

E’ l’approccio umano e interpersonale che lega l’atleta, la propria famiglia, la società sportiva al CAB Polidiagnostico; … risulta difficile spiegare questo valore intangibile come la passione che dedichiamo nel nostro lavoro.

Sono tutti valori aggiunti e sinonimi di relazioni consolidate, importanti nel rapporto tra la struttura medica e i propri pazienti/clienti .

Quali risultati ottiene attualmente il CAB Polidiagnostico in Brianza?

Crescere ogni anno in Brianza con un ritmo costante a “doppio zero” è un indice di vitalità economica notevole, ma significa anche saper trasmettere a tutta la popolazione la differenza che intercorre tra una semplice VMS e il “mondo CAB”, … dove l’attenzione per le necessità del territorio ci permette di attingere e soprattutto restituire risorse, benessere e salute!

