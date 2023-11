Il più importante evento immobiliare lecchese, riservato agli operatori di settore

Il networking si terrà giovedì 23 novembre, check-in alle 15.30 presso l’Aula Magna del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco. ISCRIZIONI

Si avvicina il sesto capitolo di uno degli eventi più attesi nel panorama immobiliare lecchese, “MI24 – Mercato Immobiliare”, in calendatrio per giovedì 23 novembre, al Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco. L’evento si propone di riunire i principali protagonisti del settore immobiliare per fornire informazioni cruciali agli operatori di mercato, creando un’opportunità unica di networking aperto che promuove sinergie positive e amplia le prospettive lavorative.

Nuove Tendenze nel Mercato Immobiliare Lecchese

In un contesto in cui la voglia di cambiare casa si dimostra resiliente di fronte ai fattori congiunturali del mercato, la ricerca di un nuovo immobile è guidata da nuovi criteri. La sostenibilità economica ed energetica e la qualità della vita emergono come fattori trainanti nella scelta della propria dimora. Durante l’evento, verranno presentati i dati di un sondaggio condotto su migliaia di famiglie lecchesi, offrendo una panoramica chiara delle preferenze dei futuri acquirenti di case. Saranno analizzate le tipologie più richieste, le caratteristiche essenziali degli immobili e gli accessori fondamentali nelle case moderne.

Programma e Argomenti di Rilievo

Il palco dell’evento sarà animato da relatori esperti che si alterneranno per fornire informazioni chiave su tendenze di mercato, aspetti fiscali, questioni finanziarie, nuove tecnologie e strategie vincenti. Il programma prevede un check-in alle 15:30, seguito dall’inizio ufficiale alle 15:45. Tra gli argomenti trattati ci saranno l’Osservatorio sul mercato immobiliare lecchese, le nuove tecnologie costruttive, l’intervento del presidente ANCE Lecco – Sondrio, i bonus casa nel futuro, l’importanza della relazione tecnica nella compravendita e la nuova frontiera del turismo a Lecco.

Focus sulla Direttiva Case Green e Altri Temi Chiave

La sesta edizione del “Mercato Immobiliare” avrà come filo conduttore la Direttiva Case Green, con un’attenzione particolare ai desideri delle famiglie lecchesi, evidenziati attraverso un sondaggio specifico. I relatori si concentreranno anche sull’impatto delle classi energetiche sul mercato immobiliare, sulla sostenibilità e la trasformazione del tessuto urbano, sui bonus casa e il loro futuro, sulla relazione tecnica come strumento essenziale per la compravendita e sul turismo come nuovo segmento del mercato immobiliare.

Open Networking e Chiusura con light dinner

L’evento culminerà in un open networking alle 19:15, seguito da una light dinner che offrirà ulteriori opportunità di scambio e connessione tra i partecipanti.

In un periodo in cui l’attenzione al contesto circostante e la capacità di fare rete sono cruciali, il “Mercato Immobiliare” si presenta come un’occasione imperdibile per coloro che vogliono restare al passo con le ultime tendenze del settore immobiliare a Lecco.

RELATORI

Michele Bonaventura – T eam leader e fondatore di B studio immobiliare

– eam leader e fondatore di B studio immobiliare Marta Maria Sesana – Ricercatrice in Architettura Tecnica presso l’Università degli Sudi di Brescia, al Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM) e docente per il corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura.

– Ricercatrice in Architettura Tecnica presso l’Università degli Sudi di Brescia, al Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM) e docente per il corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura. Guido Brotto – Notaio e professore di pratica notarile presso Scuola Notarile Viggiani.

– Notaio e professore di pratica notarile presso Scuola Notarile Viggiani. Luca Fabi – Presidente Ance Lecco Sondrio e Amministratore Savai Srl di Malgrate

– Presidente Ance Lecco Sondrio e Amministratore Savai Srl di Malgrate Fabio Dadati – Presidente di Lariofiere e imprenditore nel settore alberghiero

– Presidente di Lariofiere e imprenditore nel settore alberghiero Stefano Della Bella – Es perto nella gestione amministrativa, contabile e fiscale delle pmi.

– perto nella gestione amministrativa, contabile e fiscale delle pmi. Federico Zaffarano – Consulente senior di B Studio Immobiliare.

PROGRAMMA

I relatori sul palco si alterneranno per darti notizie fondamentali su trend, fisco, finanza, nuove tecnologie e strategie.