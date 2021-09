Molteno, Kapriol Point rinnovato e più funzionale. Morganti: “Investiamo per l’efficienza”

Uno spazio espositivo più moderno e funzionale per il punto vendita Kapriol Morganti a Molteno

Sabato 18 settembre Open Day con la presentazione della nuova linea di abbigliamento

M.P. – Oltre 90 anni di attività, 5 generazioni e una visione del futuro in linea con i valori aziendali di sempre. E’ la Kapriol Morganti, storica azienda nata in Valsassina nel 1927 come piccola forgia di utensili agricoli e divenuta oggi una realtà industriale di livello internazionale.

Essere stata capace di adeguarsi alle esigenze del mercato, in continua evoluzione, ha permesso alla Kapriol Morganti di crescere in produzione, forza lavoro e fatturato. A metà degli anni novanta, infatti, l’azienda ha deciso di affacciarsi verso una nuova produzione, entrando nel mondo della sicurezza in ambito lavorativo e investendo su abbigliamento, scarpe e altri articoli del settore.

Oggi, con lo spirito imprenditoriale di sempre, la Kapriol Morganti continua ad investire rinnovando il punto vendita aziendale a Molteno che sarà inaugurato ufficialmente sabato 18 settembre in un Open Day.

Dopo 10 anni dalla sua prima apertura, lo spazio espositivo diventa più grande, moderno e funzionale per venire incontro alle esigenze dei cliente. Maggior risalto è stato dato al libero servizio del cliente che, nel negozio rinnovato, potrà scegliere comodamente gli articoli che preferisce.

L’inaugurazione del Kapriol Point sarà l’occasione per presentare la nuova linea di abbigliamento della prossima stagione, ideata sì per il mondo del lavoro, ma che può essere adeguata anche per il tempo libero.

Durante l’evento non mancherà il divertimento per grandi e piccoli con il Trial Acrobatico di Emanuel Angius e la prova di moto fuori strada elettriche dedicata ai bambini, a cura dell’Associazione Bimbi in moto.

La Kapriol Morganti, 50 milioni circa di fatturato e l’ultima giovanissima generazione già a lavoro in azienda, guarda ora al traguardo dei 95 anni di attività nel 2023, continuando ad investire sulla forza lavoro e sulle strutture per garantire l’efficienza del sistema produttivo.