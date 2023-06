L’inaugurazione dalle 18.30 alle 21.30 di lunedì 19 giugno

Cucina mediterranea con un’ampia scelta di pesce fresco e una selezione attenta di cruditè di mare, non mancheranno pizze contemporanee

Il 19 giugno alle 18.30, un nuovo capitolo culinario prenderà vita nell’ex Grotta Azzurra di Garlate. Con un rinnovato stile e un nuovo nome, Nautilus, il ristorante aprirà le sue porte offrendo un’esperienza culinaria unica.

La proprietà cinese, affascinata dalla cucina italiana, ha voluto investire in questo progetto, credendo fortemente nella sua riuscita. Il Nautilus proporrà una cucina salutare di stampo mediterraneo, con un’ampia scelta di pesce fresco e una selezione attenta di cruditè di mare. Non mancheranno piatti di carne selezionata proveniente dal territorio, così come le imperdibili pizze contemporanee dal gusto inconfondibile.

L’attenzione per il dettaglio si riflette anche nella carta dei vini, che offre una vasta selezione di etichette pregiate, e nella scelta accurata di champagne, per rendere i pranzi e le cene dei momenti indimenticabili.

Il locale si distingue per le sue otto aree distinte, tra cui una sala dedicata esclusivamente al menu ristorante, dotata di aria condizionata per garantire un comfort ottimale ai suoi ospiti.

Durante l’ora di pranzo, il Nautilus proporrà un menu business al prezzo di 14 euro, che sarà accompagnato dalla scelta di pizza per coloro che lo preferiscono.

L’inaugurazione del Nautilus si terrà il 19 giugno dalle 18.30 alle 21.30. Durante l’evento, gli ospiti saranno accolti con un ampio buffet che includerà ostriche e assaggi delle diverse proposte culinarie del ristorante, il tutto accompagnato da un bicchiere di prosecco o cocktail offerto dalla casa. Sarà un’occasione da non perdere per scoprire le delizie che il Nautilus ha da offrire.

A partire dalla sua inaugurazione, il ristorante Nautilus aprirà le sue porte da martedì a domenica, accogliendo gli amanti della buona cucina per soddisfare ogni desiderio culinario.

Con il suo nuovo concetto gastronomico, l’atmosfera raffinata e l’attenzione per i dettagli, il Nautilus promette di diventare una destinazione di riferimento per gli amanti del cibo a Garlate e oltre.

NAUTILUS

Via Statale 1916 – Garlate (Lecco)

Tel: 0341 243838 – 366 2648488