Nibionno, ecco l’Enjoysportcamp con CAB Polidiagnostico

La presentazione questa sera, martedì 11 giugno

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Ecco Enjoysportcamp! Un vero camp multi-sportivo, non solo centro estivo, ma una proposta unica in Brianza. Si svolgerà a Nibionno durante le date sotto riportate ed è pronto da subito ad affermarsi sul territorio grazie alla forte collaborazione che lega l’Organizzazione con gli Enti e le associazioni sportive e non del Territorio. Sia Bambini/e che ragazzi/e dai 5 ai 14 anni potranno mettersi in gioco in tante attività, alcune conosciute, altre tutte da scoprire. Quattro settimane di puro divertimento, promosse da Cab Polidiagnostico.

Tanti sport e soprattutto tante attività speciali rendono questa esperienza da non perdere, tra cui pesca, equitazione e circomotricità. Ogni settimana saranno nove le discipline sportive proposte da istruttori (laureati ) ed dedicati nel lavoro di tutti i giorni alla disciplina proposta!

Ci saranno anche tante gite esclusive, sempre con una impronta sportiva che permetteranno di provare la barca a vela e la canoa. Si aggiungono poi a cui si aggiungono le infinite proposte del Jungle Raider Park. Un grandissimo valore aggiunto per il l’Enjoy Sport Camp! Il “paradiso” per giovani sportivi si terrà a Tabiago, frazione di Nibionno, facilmente accessibile dalla statale Como Bergamo e dalla SS 36! Il Camp e organizzato in una struttura super attrezzata: ampia palestra e palestrina dedicata, campi da calcio a 11 e a 5, campo da tennis, campo da pallavolo e teatro.

La presentazione è in programma per questa sera, martedì 11 giugno, presso l’oratorio di Tabiago in via Olimpio Moneta 3.

La quota d’iscrizione è comprensiva oltre la partecipazione alle attività sportive e alle Speciali Attività (trasporto incluso per le attività al di fuori del centro), anche di kit sportivo (2 t-shirt, 2 pantaloncini, 1 sacca, una sorpresa consegnata a fine settimana!), del servizio mensa (primo, secondo, contorno, pane e frutta),2 merende e copertura assicurativa, con tariffe settimanali modulabili tra i 110 e 160 euro.

Nella locandina (clicca qui per visualizzarla) tutti i contatti per info e iscrizioni