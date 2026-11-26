Come evitare danneggiamenti dovuti alle basse temperature invernali

In questi giorni abbiamo assistito a forti sbalzi di temperatura con giornate dal sole primaverile e altre con temperature in picchiata e neve sulle cime. Quindi, proprio in concomitanza dei giorni più freddi e del tendenziale abbassamento delle temperature nel periodo invernale, Lario Reti Holding invita tutti gli utenti a adottare sin da subito misure idonee per la protezione dei contatori dell’acqua dal gelo, evitando così il pericolo di rotture o interruzioni dell’erogazione dell’acqua. In particolare, I contatori a più alto rischio di rottura per il gelo sono quelli esterni all’immobile, in locali esposti alla temperatura esterna o in case utilizzate raramente.

Il Regolamento Provinciale del Servizio Idrico Integrato assegna ai clienti la responsabilità della custodia del contatore; pertanto, in caso di danni causati dal gelo, anche se il contatore è coibentato, i costi di sostituzione saranno a loro carico.

I consigli di Lario Reti Holding per proteggere i contatori dal gelo sono i seguenti:

• Assicurarsi che la porta del vano contatore sia sempre ben chiusa e priva di fessure per la ventilazione. Inoltre, è buona pratica rivestire internamente lo sportello della nicchia di materiale isolante/protettivo, come polistirolo o poliuretano espanso (NON in forma schiumogena perché potrebbe impedirne l’apertura).

• Si consiglia di coibentare il contatore con materiali isolanti come il polistirolo (in forma adeguata a racchiudere completamente il contatore, con uno spessore di 2/3 centimetri).

• È vivamente sconsigliato l’uso di materiali soggetti all’assorbimento di acqua e umidità come stracci, coperte, lana di roccia o di vetro in quanto, una volta bagnati per condensa o perdite, renderebbero il contatore ancora più soggetto al gelo.

• Non installare cavi scaldanti su impianti aventi contatore elettronico, poiché interferiscono sulla lettura.

• Per una maggiore protezione è consigliato coprire anche i tubi e le valvole con materiale isolante (senza compromettere la manovrabilità delle stesse).

• Per gli immobili poco utilizzati (seconde case, casolari, ecc.), si consiglia di chiudere la valvola situata subito dopo (a valle) il contatore e di svuotare l’impianto aprendo il rubinetto più basso dell’edificio (al piano terra o nel seminterrato), insieme all’eventuale rubinetto di spurgo posto sempre dopo il contatore. È consentito da parte dell’Utente chiudere il rubinetto posto prima (a monte) del contatore esclusivamente se manca quello successivo e solo per proteggere l’impianto dal congelamento.

• Attenzione: se le tubature sono state svuotate, assicurarsi di chiudere sia i rubinetti interni che esterni, per evitare allagamenti nel caso in cui Lario Reti dovesse sostituire il contatore per ordinarie manutenzioni periodiche. Lario Reti declina ogni responsabilità in caso di danni o consumi anomali a seguito della sostituzione periodica dei contatori.

• Se il contatore è congelato, non utilizzare fiamme libere o calore intenso e non manovrare le valvole: l’ideale in questi casi è coibentare il contatore e le tubazioni con materiale adeguato ed eventualmente scaldare le tubazioni con un asciugacapelli solo a bassa temperatura.

• Attenzione: assicurati che la protezione isolante sia facilmente rimuovibile in ogni punto della nicchia, per rendere la lettura del contatore sempre accessibile.

Infine, qualora il contatore risultasse rotto o guasto, è necessario mettersi subito in contatto con Lario Reti Holding tramite il numero verde di pronto intervento gratuito 800 894 081, attivo 24 ore su 24, affinché si attivi la procedura di sostituzione o riparazione.