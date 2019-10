Nuova apertura concessionaria Messa T. a Merate

Grandi emozioni alla festa di inaugurazione

M. P. – Molto emozionati tutti i membri della famiglia Messa, lo scorso giovedì, alla festa di inaugurazione della terza sede a Merate, in via Bergamo 78, aperta a Giugno dall’azienda leader della Brianza nel settore dell’Automotive da più di 50 anni per i marchi Renault e Dacia.

La nuova sede, esattamente come quelle che la precedono, a Monza e Vimercate, si presenta come un elegante e raffinato show-room dove è possibile visionare l’intera gamma di vetture Renault, i veicoli commerciali, le auto elettriche e la gamma Dacia.

La capacità della struttura consente anche di accogliere una vasta esposizione di veicoli km zero, aziendali e usato multimarca. La ristrutturazione dello stabile ha permesso inoltre la creazione di un’ampia area service, per garantire al cliente la migliore assistenza alla sua vettura, e di un fornitissimo magazzino ricambi.

“Se qualcuno, sei anni fa, mi avesse detto che in questo momento mi sarei ritrovato alle prese con una terza sede, gli avrei dato del pazzo. – Ha dichiarato Giorgio Messa, con toni umoristici benché commossi, prima del fatidico taglio del nastro – Pensavo, sinceramente, che la sede di Monza fosse abbastanza. Poi, contrariamente alle previsioni, nel 2015 è arrivata la sede di Vimercate e infine, col tempo mi sono accorto che la zona di Merate era completamente sprovvista dei brand Renault e Dacia. Ho voluto provvedere”.

A chi gli chiede “chi te l’ha fatto fare?” risponde sorridendo che a spingerlo sono tre cose: la passione, tramandatagli dal padre Tomaso, una squadra di dipendenti impeccabile, tenace e vigorosa e, infine, la sua famiglia.

Ecco, la parola “famiglia” ricorre per tutta la serata, saltando di bocca in bocca nelle parole dei presenti, infiammando animi e applausi di tutti, tra cui Massimo Biagioli, Direttore di Area Nord Ovest di Renault Italia.

Ma chi è la famiglia Messa?

A rispondere è Riccardo, esponente della terza generazione e nipote di Tomaso.

“È un gruppo unito, che persegue lo stesso obiettivo da decenni: fare del buon business e assicurare l’assoluta soddisfazione al cliente. Per questo trasmettiamo i valori della tradizione famigliare anche ai nostri dipendenti. È questo il nostro punto di forza, quel che ci rende così compatti”.

Presente all’evento anche il Sindaco di Merate, Massimo Panzeri, che ha ricordato con entusiasmo come la sua prima automobile, acquistata a Monza a distanza di quasi trent’anni, sia stata proprio una Renault di Messa.

“Sono contento che una realtà così importante e consolidata abbia deciso di investire proprio sul territorio di Merate”. Ha detto.

“Le caratteristiche vincenti di un’azienda sul territorio sono sostanzialmente due: un’impresa di qualità che continua a investire e a ricercare lo sviluppo nella sua attività e il sorriso pronto ogni qualvolta il cliente si appresta ad entrare in salone”. Ha chiosato il vicesindaco Giuseppe Procopio con deleghe proprio allo sviluppo territoriale.

Non vi resta che fare un giro a Merate, in via Bergamo 78, nella nuova sede della concessionaria Messa T.

