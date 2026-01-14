OFFERTA DI LAVORO IN AMBITO MUSICALE: CERCASI COPISTI

Il M° Luca Valsecchi seleziona professionisti del settore, prevista una giornata di formazione gratuita

Nel panorama dei servizi musicali nazionali emerge un’esigenza concreta e immediata: il Maestro Luca Valsecchi, professionista attivo dal 2007, avvia una selezione rivolta a musicisti qualificati per ampliare il proprio team di collaboratori. La richiesta riguarda figure specializzate nella copia e impaginazione di partiture orchestrali. Per approfondire i requisiti e le modalità di lavoro, abbiamo rivolto alcune domande direttamente al Maestro.

Maestro Valsecchi, quali sono le caratteristiche fondamentali dei professionisti che sta cercando?

Cerco musicisti diplomati o laureati in pianoforte, chitarra, organo e composizione, ma la selezione è aperta anche ad altri strumenti e discipline musicali. È indispensabile una lettura musicale di livello professionale, considerando che il lavoro si svolgerà su partiture orchestrali.

In cosa consiste il lavoro?

La necessità principale è quella di copisti musicali. Il lavoro riguarda prevalentemente le fasi finali della lavorazione delle partiture orchestrali, con l’inserimento di dinamiche, legature, accenti e altri dettagli esecutivi. In alcuni casi potrà essere richiesto anche il lavoro completo di copia e impaginazione partendo da zero.

Su quale software dovranno lavorare i suoi collaboratori?

Al momento, anche se è fuori produzione, occorre lavorare su Finale 26 o in alternativa Finale 25. Specifico che, anche se ovviamente gradita, non è indispensabile la conoscenza professionale del software, in quanto è prevista una giornata di formazione propedeutica al lavoro.

È necessario essere già in possesso di computer e software?

La precedenza sarà data ai candidati già provvisti di computer e software. Tuttavia, qualora necessario, questi strumenti possono essere messi a disposizione.

Dove e in quali orari si svolgerà il lavoro?

I collaboratori lavoreranno da remoto (dal loro domicilio), è richiesta comunque la residenza nella provincia di Lecco e province limitrofe, in quanto sono previste periodicamente delle giornate di lavoro in presenza a Lecco, a cominciare dalla formazione iniziale.

Le ore di lavoro richieste sono indicativamente 20 settimanali, senza vincoli di orario, si tratta quindi di un’occupazione abbinabile tranquillamente con altri impegni.

Quale contratto viene offerto?La collaborazione è continuativa, ma non prevede un’assunzione a tempo indeterminato. Almeno nella fase iniziale non è richiesta l’apertura della partita IVA. L’offerta è comunque regolare sotto tutti gli aspetti legali, fiscali e contrattuali.

Dove ci si può rivolgere per ricevere maggiori informazioni e per inoltrare la propria candidatura?

I musicisti interessati e in possesso dei requisiti possono accedere alla pagina dedicata cliccando a questo link dove troveranno ulteriori informazioni sempre aggiornate e le indicazioni per inoltrare la propria disponibilità, con lettera di presentazione e curriculum.

Maestro Luca Valsecchi

mail luca@lucavalsecchi.it

www.lucavalsecchi.it