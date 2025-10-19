Open Day Collegio Volta Lecco – a.s. 2026-27

Scopri l’offerta formativa del Collegio Volta: Servizi per l’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado. Una scuola che unisce preparazione scolastica completa e apertura internazionale

Il Collegio Volta di Lecco apre le porte alle famiglie per presentare la propria proposta didattica per l’anno scolastico 2026-27. Un’occasione per conoscere l’approccio educativo della scuola, che accompagna bambini e ragazzi lungo il loro percorso di crescita dall’Infanzia alla Primaria, fino alla Secondaria di 1° Grado, con attenzione alla crescita personale e culturale di ciascuno.

Le date degli Open Day del Collegio Volta:

Servizi per l’Infanzia

15 novembre dalle ore 10.00 alle 12.30

Scuola Primaria

8 novembre dalle ore 10.00 alle 13.00

Secondaria di 1° Grado

25 ottobre dalle ore 09.00 alle 13.00

Prenota ora la tua visita al Collegio Volta!

Per partecipare agli Open Day, compila il form di iscrizione relativo all’ordine scolastico di tuo interesse: ISCRIVITI QUI.

Inoltre, il Collegio Volta offre incontri serali dedicati ai genitori per presentare la SS1, i due percorsi formativi della Scuola Primaria e i Servizi per l’Infanzia. ISCRIVITI AGLI OPEN EVENING QUI.

Open Evening Servizi per l’Infanzia

Fascia 0-3 anni: giovedì 6 novembre dalle 18.00

Fascia 3-6 anni: lunedì 10 novembre dalle 18.00

Open Evening Scuola Primaria

Percorso Bilingue: lunedì 3 novembre | dalle 18.30 alle 20.30

Percorso Espressivo Internazionale: lunedì 3 novembre | dalle 20.30 alle 22.30

Scuola Secondaria di I Grado

Lunedì 20 ottobre | dalle 20.30 alle 21.30

“Qui si cresce insieme per diventare se stessi” è il motto che guiderà la stagione degli Open Day del Collegio Volta.

Qui si cresce insieme per diventare se stessi non è solo un motto, ma un progetto educativo concreto. Al Collegio Volta ogni studente è accompagnato a sviluppare le proprie potenzialità attraverso una rete di relazioni positive con compagni, insegnanti e famiglie. La crescita personale si intreccia con quella scolastica: imparare ad affrontare difficoltà, riconoscere il valore dell’impegno e scoprire la propria unicità diventa parte del percorso quotidiano. Così la scuola diventa una comunità viva, dove l’apprendimento è occasione di crescita umana e culturale, e i ragazzi imparano a diventare persone libere, responsabili e aperte al futuro.

Partecipa alla stagione Open Day e scopri l’offerta formativa del Collegio Volta!

Per ulteriori informazioni, visita il sito web https://www.collegiovolta.it/ o contatta il Collegio Volta agli indirizzi: +39 0341 363096 | segreteria@collegiovolta.it