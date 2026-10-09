Open Day Collegio Volta Lecco – a.s. 2027-28

Scopri l’offerta formativa del Collegio Volta: Servizi per l’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado. Una scuola che unisce preparazione scolastica completa e valorizzazione della persona

Il Collegio Volta di Lecco apre le porte alle famiglie per presentare la propria proposta didattica per l’anno scolastico 2027-28. Un’occasione per scoprire l’approccio educativo della scuola, che accompagna bambini e ragazzi lungo il loro percorso di crescita dall’Infanzia alla Primaria, fino alla Secondaria di 1° Grado, con attenzione alla crescita personale e culturale di ciascuno.

Le date degli Open Day del Collegio Volta:

Servizi per l’Infanzia

14 novembre dalle ore 10.00 alle 12.30

Scuola Primaria

7 novembre dalle ore 10.00 alle 13.00

Secondaria di 1° Grado

7 novembre dalle ore 14.00 alle 17.00

Prenota ora la tua visita al Collegio Volta!

Per partecipare agli Open Day, compila il form di iscrizione relativo all’ordine scolastico di tuo interesse: ISCRIVITI QUI .

Inoltre, il Collegio Volta offre incontri serali dedicati ai genitori per presentare i due percorsi formativi della Scuola Primaria, della SS1 e i Servizi per l’Infanzia. ISCRIVITI AGLI OPEN EVENING QUI .

Open Evening Servizi per l’Infanzia

Fascia 0-3 anni (Centro Prima Infanzia e Sezione Primavera): giovedì 29 ottobre dalle 18.30 alle 20.00

Fascia 3-6 anni (Scuola dell’Infanzia): giovedì 5 novembre dalle 18.30 alle 20.00

Open Evening Scuola Primaria

Percorso Espressivo: lunedì 26 ottobre | dalle 18.30 alle 20.00

Percorso Bilingue: lunedì 26 ottobre| dalle 20.30 alle 22.30

Scuola Secondaria di I Grado

Mercoledì 28 ottobre | dalle 20.30 alle 22.00

E quest’anno non è finita qui!

Arrivano anche gli “OPEN EVENTS”: tante esperienze immersive per scoprire il metodo didattico della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado del Collegio Volta! Scopri di più sul sito web del Collegio!

“Una ad alta”, insieme verso le cose alte: il motto che accompagnerà il cammino del Volta

“Una ad alta” è un’espressione semplice, ma densa di significato. Richiama anzitutto l’idea di una comunità che sceglie di camminare insieme, riconoscendosi in una voce comune e in un progetto educativo condiviso.

“Una” richiama proprio questo: il desiderio di essere comunità, di custodire un’unità che non annulla le differenze, ma le accoglie e le valorizza. In una scuola come la nostra, l’unità non è uniformità, ma armonia tra persone, storie, età e sensibilità diverse, tutte chiamate a concorrere al bene degli alunni, delle famiglie, dei docenti e di tutto il personale del Collegio.

“Ad alta” suggerisce invece qualcosa che non resta nascosto, sommesso o timido, ma che si esprime con chiarezza, coraggio e slancio. Le cose alte sono quelle che vediamo fuori di noi — come le montagne che ci circondano — ma anche quelle che portiamo dentro: la ricerca del bene, il gusto per la verità, la responsabilità, l’impegno che sa fare tesoro degli errori, la fiducia reciproca, l’apertura a Dio e agli altri.

Partecipa alla stagione Open Day e scopri l’offerta formativa del Collegio Volta!

Per ulteriori informazioni, visita il sito web https://www.collegiovolta.it/ o contatta il Collegio Volta agli indirizzi: +39 0341 363096 | segreteria@collegiovolta.it