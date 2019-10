OpenDay Collegio Volta: scopri la nuova offerta formativa

Sabato 26 ottobre iniziano gli OpenDay del Collegio A. Volta per scoprire l’offerta a orientamento internazionale dei Servizi per l’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Liceo Scientifico

LECCO – Come ogni anno il Collegio A. Volta apre le porte di tutti i suoi ordini a famiglie e studenti per presentare l’offerta formativa e didattica, rinnovata e sempre più ad orientamento internazionale sia per quanto riguarda il progetto educativo comunitario sia di quello pedagogico. Gli appuntamenti iniziano sabato 26 ottobre con gli Open Day di presentazione dei Servizi per l’Infanzia, la Scuola Secondaria di Primo Grado e il Liceo Scientifico. Tante le novità introdotte, presentate anche dal nuovo rettore, don Gabriele Gioia, e anticipate nella sua intervista in occasione della messa di inizio anno.

Servizi per l’Infanzia

Sabato 26 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.30 | Via Aspromonte, 20 – Lecco

La vocazione internazionale della didattica è evidente a partire dal Centro Prima Infanzia (9-36 mesi) e nella Sezione Primavera (24-36 mesi) in cui viene introdotta la lingua inglese in laboratori che affiancano attività di manipolazione, pittura, gioco euristico, psicomotorio e di esplorazione sonora.

La scuola dell’Infanzia propone l’indirizzo Linguistico Espressivo Musicale e quello Internazionale Bilingue che si distinguono principalmente per il monte ore di Inglese curricolare.

I Servizi per l’Infanzia (dai 9 mesi ai 6 anni) offrono, durante l’intero anno scolastico, percorsi in piccolo gruppo con la Psicomotricista e l’Atelierista.

Per maggiori informazioni su offerta didattica, orari, rette e documentazione visita il sito: http://www.collegiovolta.it/infanzia-e-primavera/

Scuola Primaria

Sabato 23 novembre dalle ore 15.00 alle 17.30 | Via Fratelli Cairoli, 77 – Lecco

La scuola primaria del Collegio vuole essere un proseguimento della didattica offerta durante gli anni della Scuola dell’Infanzia, proponendo, nell’ambito del programma ministeriale, due indirizzi specifici: Internazionale ed Espressivo Musicale.

Il primo offre percorsi certificati interni e di valori internazionali sin dal primo anno sulla base di un approccio interculturale comune a tutti gli insegnamenti.

Il secondo promuove la scoperta della propria interiorità e la padronanza di diversi linguaggi espressivi attraverso attività didattiche di psicomotricità, musicali, grafiche pittoriche.

Per maggiori informazioni sull’offerta didattica visita il sito: http://www.collegiovolta.it/scuola-primaria/

Scuola Secondaria di Primo Grado

Sabato 26 ottobre dalle ore 15.00 alle 17.30 | Via Fratelli Cairoli, 77 – Lecco

L’offerta delle scuole medie si è totalmente rinnovata con la creazione di due nuovi percorsi Bilingue e Inglese Potenziato che si aggiungono agli indirizzi internazionale,sportivo ambientale e artistico espressivo, molto apprezzati negli ultimi anni. I percorsi coinvolgono le ore mattutine, mentre gli indirizzi coinvolgono le ore pomeridiane del lunedì e del martedì. Le famiglie potranno così scegliere una tra le sei proposte formative, personalizzando così il percorso formativo.

Per maggiori informazioni sulla proposta formativa e didattica visita il sito:

http://www.collegiovolta.it/scuola-media/

Liceo Scientifico ad orientamento internazionale

Sabato 26 ottobre dalle ore 15.00 alle 17.30 | Via Fratelli Cairoli, 77 – Lecco

Il Liceo Scientifico ad orientamento internazionale offre una proposta didattica che valorizza lo specifico delle discipline di indirizzo anche ai fini orientativi, e caratterizza il percorso in ordine all’internazionalizzazione degli studi. Per questo oltre alle discipline tradizionali si aggiungono laboratori e lezioni in lingua, e la possibilità di corsi pomeridiani per l’approfondimento della lingua inglese, l’acquisizione di certificazioni, lo studio di una seconda lingua europea e molto altro.

Per maggiori informazioni sulla proposta didattica e formativa visita il sito:

http://www.collegiovolta.it/scuole-superiori/liceo-scientifico/

OPEN EVENING: UNO SPAZIO DI APPROFONDIMENTO

A seguito degli Open Day di ottobre è prevista una sessione di Open Evening a novembre

A partire da quest’anno, inoltre, solo per il Liceo scientifico ad orientamento internazionale, verranno proposti nel mese di dicembre e gennaio i “salotti”, incontri concordati in cui i genitori incontreranno privatamente il corpo docente, per avere maggiori informazioni su tutto ciò che concerne l’ordine.

Per scoprire il calendario degli OpenDay e degli OpenEvening visita la pagina del sito: http://www.collegiovolta.it/open-day-ottobre-novembre-2019/

Per ulteriori informazioni:

Sito web http://www.collegiovolta.it/

Facebook https://www.facebook.com/CollegioVoltaLecco/