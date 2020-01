Opportunità formative. Riparte la rassegna di incontri del Collegio A. Volta

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Riparte questa sera l’ultima rassegna di incontri dedicati alla scoperta delle opportunità formative del Collegio A. Volta di Lecco.

Durante il mese di Gennaio saranno attivati dei momenti “open” per la scuola per l’infanzia, la scuola secondaria di primo grado e il liceo scientifico con ben due appuntamenti.

Liceo Scientifico. Un’offerta fortemente rinnovata

Giovedì 9 gennaio alle ore 20.30 il Liceo Volta aprirà nuovamente le porte per presentare l’offerta formativa e il piano didattico del liceo scientifico, che si racconta ai potenziali futuri studenti fortemente rinnovato. Tante le iniziative di quest’anno, soprattutto nell’ambito dell’orientamento, elemento su cui il Collegio punta molto, affinché i ragazzi possano arrivare all’ultimo anno con le idee chiare su come proseguire il loro percorso di studi e di vita. I ragazzi, soprattutto del triennio, quest’anno sono stati coinvolti in molte attività volte a orientare, nell’ambito scientifico, letterario e artistico, in un’ottica di apertura senza preclusioni. Tra le attività proposte: ambito scientifico – visita ai laboratori del Politecnico, incontri con ex alunni sui corsi di laurea, attività sperimentali sulle biotecnologie in un centro specializzato a Bologna; ambito letterario – realizzazione di un progetto del giornalino scolastico, in collaborazione con il Giornale di Lecco e visita della redazione del Corriere della Sera; ambito artistico – partecipazione a laboratori e lezioni presso l’Accademia Galli di Como e l’Accademia di Brera di Milano. Tante le proposte, tante le opportunità per gli studenti, che si affacciano al mondo universitario con un bagaglio di conoscenze ma anche, e soprattutto, di esperienze.

IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI DI GENNAIO

SERVIZI PER L’INFANZIA

Indirizzi: Linguistico Espressivo Musicale e Internazionale Bilingue

Open evening – Gennaio | Mercoledì 15 gennaio 2020 ore 20.30/22.00

Junior school via Aspromonte, 20, Lecco

Per informazioni: aspromonte@collegiovolta.it | +39 0341 363096-2

SECONDARIA 1° GRADO

Indirizzi: Percorso Bilingue e Percorso Inglese Potenziato

Open day – Gennaio | Sabato 18 gennaio 2020 ore 15.00/17.30

Sede centrale: via Fratelli Cairoli, 77, Lecco

Per informazioni: segreteria@collegiovolta.it | +39 0341 363096-1

LICEO SCIENTIFICO

Orientamento Internazionale

Open evening | Giovedì 9 gennaio ore 20.30/22.00

Open evening | Martedì 21 gennaio ore 18.00/19.30

Sede centrale: via Fratelli Cairoli, 77, Lecco

Per informazioni: segreteria@collegiovolta.it | +39 0341 363096-1

Scarica la brochure con l’offerta formativa completa. Clicca qui