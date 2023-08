PARTE A LECCO IL CORSO DI BUSINESS MANAGER

NATO DALLA PARTNERSHIP TRA IMA LECCO E ITS ACADEMY MACHINA LONATI

Un biennio di Alta Formazione post-diploma che forma un professionista molto richiesto dalle imprese del territorio

IL CORSO BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Nasce a Lecco, dalla partnership tra IMA e ITS Academy Machina Lonati, un nuovo corso biennale di alta formazione: il Business Development Manager.

Il percorso forma una figura professionale di supporto all’imprenditore di piccole/medie imprese che lavora per identificare nuove opportunità di business e sviluppare strategie di internazionalizzazione per acquisire nuovi clienti.

Il Business Development Manager è il corso perfetto per giovani motivati e dinamici in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado che vogliono mettersi in gioco e costruire il proprio futuro.

Il corso nasce come risposta alle esigenze delle tante imprese che necessitano di personale qualificato da inserire nell’ambito del marketing, della comunicazione e dell’internazionalizzazione.

OPEN DAY

Lunedì 4 settembre 2023 dalle ore 9.00 nella sede di IMA in via Caldone, 18 a Lecco è in programma un Open day per presentare il corso di Business Developement Manager. Durante la giornata sarà possibile approfondire il piano di studi, si entrerà nel dettaglio delle competenze e delle figure professionali in uscita e si potranno capire meglio le finalità e potenzialità della proposta. è possibile prenotare il proprio posto all’Open Day tramite questo link: https://www.itsmachinalonati.it/open-day-lecco

GRANDE INTERESSE DA PARTE DELLE IMPRESE

“Fin da quando ci è stato proposto abbiamo subito sostenuto questo progetto – dichiara Marco Piazza direttore di Api Lecco Sondrio – ci è sembrato un corso post diploma molto mirato per le nostre aziende a tal punto da decidere di istituire una “Borsa di studio Api Lecco Sondrio” da assegnare a uno studente meritevole ma che magari non può pagarsi la retta e sostenerlo in questa scelta di carriera. Come Api crediamo fortemente negli ITS e speriamo possano nascerne di nuovi sul territorio”.

Marta Rota CEO Varo Srl e consigliere Confindustria Lecco Sondrio con delega Education: “Finalmente nel nostro territorio si approccia un nuovo percorso post diploma, fortemente voluto anche dal tessuto imprenditoriale in quanto formerà figure molto ricercate che si occuperanno di sviluppo e crescita del business aziendale. Sosterrò questo progetto in ogni sua forma, per dare ai nostri ragazzi sempre più opportunità di formazione sul campo, con continui scambi tra didattica e azienda, visione a mio parere ESTREMAMENTE INNOVATIVA”.

COSA SONO GLI ITS

Un ITS, Istituto Tecnologico Superiore Academy, è una scuola di Alta Formazione Tecnica post diploma.

Gli ITS nascono come un valido e solido collegamento tra scuola e mondo del lavoro e, proprio per questo, rispondono al bisogno delle imprese di figure professionali specializzate.

Gli ITS puntano a un modello didattico innovativo: il legame con le imprese permette di lavorare costantemente su progetti concreti, questo permette agli studenti, accompagnati da manager delle imprese partner, di mettersi in gioco costantemente in prima persona e di imparare attraverso la sperimentazione concreta sul campo

Per questo gli ITS sono la risposta a quegli studenti che amano farsi coinvolgere e che sono creativi e intraprendenti.

Il percorso formativo biennale prevede 2000 ore di formazione con l’alternarsi di momenti teorici, attività di laboratorio, visite aziendali, project work ed esercitazioni pratiche. Durante il secondo anno anno gli studenti avranno l’opportunità di svolgere 800 ore di stage in azienda che consentirà loro di di consolidare on the job le conoscenze apprese durante il biennio.

Per informazioni è possibile scrivere a academy@imalecco.cloud o visitare i siti: https://www.itsmachinalonati.it/business-manager-corso e https://imalecco.it/its/