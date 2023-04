Nella sede in viale Dante l’asilo accoglie i bambini da 3 a 6 anni e da settembre 2023 aprirà anche uno spazio per i più piccoli

MP – L’Asilo Raggio di Sole è una realtà nata più di venticinque anni fa dal progetto di una manciata di genitori, che fondarono l’Associazione Steineriana per l’Arte dell’Educazione per promuovere e sostenere la pedagogia steineriana sul territorio lecchese; da allora l’Associazione gestisce l’asilo, che nel 1995 contava pochi bambini, e che negli ultimi anni è arrivato ad accoglierne fino a trenta.

Sono in effetti sempre di più i genitori che desiderano donare ai propri figli un’educazione diversa da quella proposta da altre scuole, e si avvicinano alla pedagogia steineriana.

Ma perché scegliere un asilo steineriano?

Il bambino al centro

La pedagogia Waldorf o steineriana vuole prendersi cura del bambino nella sua interezza, sia sul piano fisico che psicologico e spirituale.

Particolare attenzione è rivolta al bambino nei primi sette anni, periodo in cui l’apprendimento è profondamente legato al corpo e alle esperienze sensoriali.

Per questo motivo l’ambiente in cui accogliamo i bambini è caldo e curato ed è arredato con materiali naturali, come il legno, la lana, il cotone. Vogliamo che l’asilo costituisca un luogo protetto, in cui preservare il delicato mondo di fantasia e meraviglia in cui vivono i bambini, ma che allo stesso tempo offra occasioni differenziate e stimolanti di apprendimento, movimento e relazione.

Le attività

Nell’asilo steineriano non si richiedono al bambino prestazioni intellettuali prima del tempo, non c’è spazio per media e tecnologie. Piuttosto i bambini sviluppano il movimento e la manualità attraverso il gioco e le diverse attività che vengono loro proposte, come la falegnameria, il cucito, la tessitura e la preparazione del pane.

Un elemento importante della vita dell’asilo sono le attività artistiche, come l’acquarello e il disegno, inserite in una giornata scandita da canti, girotondi, filastrocche e arricchita dall’ascolto delle fiabe.

Il gioco immaginativo

Il gioco immaginativo ha in asilo moltissima importanza: i giocattoli sono semplici, spesso fatti a mano, affinché la fantasia del bambino possa completare in libertà ciò che è solo abbozzato.

In asilo non c’è quasi nulla che sia già pronto per essere usato nel gioco, così che, creando da sé ciò di cui ha bisogno per giocare, il bambino abbia modo di sperimentarsi in competenze che saranno per lui fondamentali anche negli anni successivi: la capacità di relazione e di collaborazione con i compagni, la creatività e la mobilità di pensiero. Quante capacità sviluppa un bambino che vuole costruirsi un camion dei pompieri con tavoli, sedie e teli!

Esperienze all’aria aperta

Il gioco all’aperto è per noi parte integrante dell’educazione. Per i bambini è infatti un’occasione preziosa poter fare esperienza del mondo e della natura attraverso i sensi e sviluppare la gioia e la sicurezza che derivano da un sano movimento.

Ogni giorno i bambini hanno la possibilità di giocare in giardino con la sabbia, sotto la pioggia e al sole, di meravigliarsi nel trovare pietre e foglie, scavare e fare pappe con la terra e l’acqua, di vivere quindi pienamente il rapporto con gli elementi della natura.

Come informarsi

Il gruppo gioco accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni; dall’anno scolastico 2023/2024 è nostro desiderio aprire anche uno spazio per i bambini più piccoli.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta formativa o per prenotare un colloquio conoscitivo con le maestre è sempre possibile contattare l’associazione via email o telefono.

In alternativa è possibile partecipare alle mattine di presentazione dell’asilo, la prossima è fissata per sabato 6 maggio 2023 alle ore 10,00. È gradita la prenotazione via email o telefono.

Contatti

Asilo Raggio di Sole, viale Dante, 21 Lecco

Telefono 3519137599

asiloraggiodisole@libero.it

https://asilosteinerianolecco.it