Pensionati: un sostegno nelle difficoltà quotidiane

FNP sempre più vicina ai propri associati

LECCO – La FNP, Federazione dei Pensionati della Cisl di Monza Brianza Lecco è vicina ai propri associati ed a tutti coloro che necessitano di risposte concrete con 30 tra sportelli sociali e previdenziali presidiati dai propri volontari, nell’ultimo anno abbiamo incontrato e risposto a circa 2000 richieste di aiuto.

Vuoi conoscere le agevolazioni per persone con disabilità?

Vuoi approfondire quali sono i requisiti per l’accesso ai bonus sociali?

Vuoi sapere quali sono i contributi per il sostegno alla famiglia?

Vuoi indicazioni su come accedere alle strutture per un famigliare non autosufficiente?

Vuoi conoscere i servizi a supporto degli anziani fragili a domicilio?

Vuoi verificare il diritto all’esenzione sui farmaci e le prestazioni ambulatoriali?

Vuoi informazioni riguardanti i contributi per assistenti famigliari e care giver?

Hai bisogno informazioni sull’amministratore di sostegno?

Hai necessità di informazione su invalidità civile?

In tutte le sedi Cisl presenti nelle province di Monza e Lecco troverai le risposte. Per informazioni sui giorni e orari di ricevimento chiamare: centralino CISL Monza tel. 039/23991 o centralino CISL Lecco tel. 0341/275555.

Il nuovo servizio casa e consumi

Hai problematiche legate alla casa? (Affitto, rapporti tra inquilini e proprietari, agevolazioni e bonus)

Hai necessità di un primo orientamento su consumi energetici e telefonia?

Da Ottobre 2025 sarà attivato un nuovo sportello presso le sedi Cisl di: Seregno, Mandello del Lario, Oggiono. Con questo servizio si amplia ancora di più l’impegno della Federazione dei pensionati Cisl di Monza e Lecco con l’obiettivo di intercettare e rispondere ai bisogni del territorio.