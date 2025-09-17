Pensionati: un sostegno nelle difficoltà quotidiane

FNP sempre più vicina ai propri associati
Da Ottobre 2025 sarà attivato un nuovo sportello presso le sedi Cisl di: Seregno, Mandello del Lario, Oggiono
LECCO – La FNP, Federazione dei Pensionati della Cisl di Monza Brianza Lecco è vicina ai propri associati ed a tutti coloro che necessitano di risposte concrete con 30 tra sportelli sociali e previdenziali presidiati dai propri volontari, nell’ultimo anno abbiamo incontrato e risposto a circa 2000 richieste di aiuto.
Vuoi conoscere le agevolazioni per persone con disabilità?
Vuoi approfondire quali sono i requisiti per l’accesso ai bonus sociali?
Vuoi sapere quali sono i contributi per il sostegno alla famiglia?
Vuoi indicazioni su come accedere alle strutture per un famigliare non autosufficiente?
Vuoi conoscere i servizi a supporto degli anziani fragili a domicilio?
Vuoi verificare il diritto all’esenzione sui farmaci e le prestazioni ambulatoriali?
Vuoi informazioni riguardanti i contributi per assistenti famigliari e care giver?
Hai bisogno informazioni sull’amministratore di sostegno?
Hai necessità di informazione su invalidità civile?
In tutte le sedi Cisl presenti nelle province di Monza e Lecco troverai le risposte. Per informazioni sui giorni e orari di ricevimento chiamare: centralino CISL Monza tel. 039/23991 o centralino CISL Lecco tel. 0341/275555.
Il nuovo servizio casa e consumi
Hai problematiche legate alla casa? (Affitto, rapporti tra inquilini e proprietari, agevolazioni e bonus)
Hai necessità di un primo orientamento su consumi energetici e telefonia?
Da Ottobre 2025 sarà attivato un nuovo sportello presso le sedi Cisl di: Seregno, Mandello del Lario, Oggiono. Con questo servizio si amplia ancora di più l’impegno della Federazione dei pensionati Cisl di Monza e Lecco con l’obiettivo di intercettare e rispondere ai bisogni del territorio.