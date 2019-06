Perrier-Jouet e Shabu Lecco: Cin Cin

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Prendete calendario e penna e cerchiate la data del 27 Giugno: da Shabu Lecco si celebrerà la nascita di una collaborazione prestigiosa di cui andiamo molto fieri.

La celebre maison di champagne, famosa in tutto il mondo, e il nostro piccolo ristorante suggellano un’amicizia nata per caso ma che si è consolidata in poco tempo grazie alla serietà dell’azienda francese, degnamente rappresentata in italia da figure professionali e disponibili, e alla forza e al nome che Shabu Lecco si è saputo creare nei suoi primi 19 mesi di vita.

C’è dunque da festeggiare, e per farlo alla grande abbiamo organizzato una serata di celebrazioni degna del grande Gatsby: fiumi di champagne sono pronti a scorrere per il nostro locale. E non offriremo uno champagne qualunque, ma due etichette sofisticate e deliziose: Perrier-Jouet Blanc de Blancs e Perrier-Jouet Blason Rosé.

Perrier-Jouet Blanc de Blancs è la cuvée più vivace e più energica prodotta dalla maison, che con questo prodotto vuole rendere tributo al vitigno simbolo dell’azienda: lo chardonnay. Dopo aver selezionato i migliori grappoli provenienti dalla regione, lo Chef de Caves Hervé Deschamps sceglierà successivamente di far riposare lo Champagne per almeno tre anni in bottiglia sui propri lieviti. Ritroviamo al sorso una bollicina che sarà capace di accompagnare i vostri migliori aperitivi, ovvero uno Champagne con tutte le carte in regola, da stappare quando si vuole aggiungere importanza ai momenti più preziosi. E’ luminoso e brillante il dorato che si svela al calice, contraddistinto da un perlage fine e duraturo. Fiori bianchi selvatici, quali acacia, caprifoglio e sambuco, aprono l’olfattiva, che poi prosegue su richiami di agrumi, di lieviti e di pasticceria. Fragrante e allo stesso tempo vigoroso il palato, attraversato da una intensa nota minerale e di ottima persistenza.

Prodotto invece giovane, nato da poco, ma che ha subito conquistato a ragione la critica è invece lo Champagne Brut Rosé “Blason Rosé”, le cui doti primarie sono ampiezza, struttura e armonia organolettica. È lasciato riposare sui lieviti per almeno tre anni per rivelarsi poi generoso, goloso e sensuale. Rosa luminoso con riflessi aranciati e bollicine fini, vivaci e persistenti. Al naso ricorda il melograno, la pera, l’albicocca e la frutta rossa matura, sentori arricchiti da toni burrosi e da sfumature di fiori bianchi. L’attacco di bocca è fresco e intenso, per poi divenire morbido e complesso e chiudere con un finale ricco e lungo. Ideale per allietare gli happy hour, è da abbinare al nostro carpaccio di salmone e soprattutto al sashimi servito con frutta fresca e cacao.

Vi aspettiamo dunque Giovedì 27 Giugno, sempre e solo da Shabu Lecco!

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/ShabuLecco/