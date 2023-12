Sato Code è il regalo che non delude!

Con Sato Code regalerai emozioni, risate e un tocco di mistero. L’Escape Room a cielo aperto per le strade del centro di Lecco è una miscela perfetta di allegria festiva e di sfide stimolanti, che la rendono il regalo di Natale ideale per coppie, amici ma anche famiglie avventurose. Sato Code ha entusiasmato già migliaia di giocatori, dai veri e propri fan di escape room a chi invece era alla ricerca di un’attività diversa dal solito. Con Sato Code non puoi sbagliare!

Dieci indizi da trovare per le vie del centro, dieci enigmi da risolvere. Tutto può far parte del gioco, Lecco non sembrerà più la stessa. Gli indizi sono nascosti nei posti più impensabili, altre volte invece sono proprio in bella vista. La città si trasforma in un’enorme arena di gioco, tra enigmi e misteri da risolvere.

Sato Code è un regalo indimenticabile, da condividere in squadre da 2 a 4 persone l’una. Approfitta dell’offerta speciale, solo 9 Euro a persona. Acquista subito il tuo buono regalo in tre semplici passi:

Vai sul sito sato-code.com Inserisci il numero di persone e fai i biglietti Riceverai subito un’e-mail da cui poter scaricare la tua Gift Card

Il buono regalo ha validità di un anno dalla data di acquisto. Per giocare non serve prenotare, si può iniziare in qualsiasi momento, di giorno e di notte. Per maggiori dettagli e per acquistare i biglietti, visita sato-code.com.

Contatti

sato-code.com

Telefono e WhatsApp: 351 788 35 14

Seguici su Instagram e Facebook.