Residenze Giardini del Lago, la vostra casa del futuro

Alla Baia di Parè di Valmadrera è nato un gioiello residenziale

Realizzato dal Gruppo Colombo in sinergia con Poliform e Gabetti

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Presso la Baia di Parè, a Valmadrera, è nato un gioiello residenziale fra lago e monti lecchesi.

Per molti lecchesi e non solo rappresenta una meravigliosa oasi di tranquillità pur restando vicina alla città, ai servizi e alle principali vie di comunicazioni.

A pochi metri dalla riva del lago è sorto il nuovo e moderno complesso Residenze Giardini del Lago, realizzato dal Gruppo Colombo in sinergia con Poliform e Gabetti.

Le abitazioni, con vista mozzafiato sul lago di Lecco, rappresentano la soluzione ideale per

famiglie, giovani e coppie single. Lo testimoniano le numerose visite al cantiere delle ultime

settimane da parte di possibili acquirenti interessati: “Siamo rimasti positivamente sorpresi dalle diverse soluzioni proposte – hanno confermato – Inoltre, la garanzia di avere in tutte le soluzioni una cucina Poliform è un valore aggiunto importante, un plus di altissima qualità”.

Ecco il dettaglio delle proposte in vendita:

Fra le soluzioni più esclusive spiccano le residenze all’ultimo piano, dotate di tetti giardino privati con vista sul lago.

“Tutte le soluzioni che abbiamo visitato – hanno confermato alcuni possibili acquirenti – sono inoltre dotate di tecnologia di ultima generazione per la domotica e per il risparmio energetico”. Le Residenze Giardini del Lago sono in classe A di efficienza energetica.

Considerata l’alta affluenza e la curiosità mostrata verso questo innovativo complesso residenziale, l’ufficio vendite gestito da Gabetti è sempre aperto su appuntamento. Gli esperti consulenti sono a disposizione di ogni interessato per presentare tutti i dettagli del progetto, dalle tecniche costruttive all’avanguardia alle agevolazioni che eventualmente è possibile ottenere.

“Il cantiere procede a pieno ritmo – afferma Ernesto Borrelli, responsabile della sede di Lecco del Gruppo Gabetti Property Solutions – Sono già cominciati, infatti, in netto anticipo sulla tabella di marcia, i lavori di realizzazione del secondo lotto. Quindi oggi possiamo offrire ai potenziali clienti una più immediata comprensione delle Residenze sul lago nella loro totalità”.

Per informazioni e approfondimenti visitare il sito http://residenzegiardinidellago.it/