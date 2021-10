Tre scuole e un solo compito: crescere persone consapevoli della propria identità culturale, aperte a confrontarla con il mondo

M.P. – Le scuole di Rancio, primaria Pietro Scola, secondaria di I grado Massimiliano Kolbe e Liceo Leopardi, nei suoi indirizzi Classico, Scientifico e Scienze Applicate, sono nate dallo stesso desiderio di genitori di educare i propri figli e sono luogo di incontro tra ragazzi e adulti con una ipotesi di significato. Guardare a tutta l’interezza della persona fino alla sua realizzazione integrale è il primo compito di questo progetto educativo. Solo dentro uno sguardo appassionato, scaturisce la relazione e accade la scuola: si custodisce lo stupore per la grandezza della realtà e si alimenta l’insaziabile voglia di conoscerla, per imparare a scoprirla attraverso un paragone costante con sé. Cresce così nei ragazzi, man mano, la responsabilità nei confronti degli altri e delle circostanze di ogni giorno.

Scuola Primaria Pietro Scola

Alla Scuola Primaria Pietro Scola, ogni classe ha una maestra prevalente che costituisce il punto di riferimento costante a livello relazionale ed affettivo e viene affiancata da specialisti di inglese, musica e motoria che hanno il compito di aiutare il bambino a crescere in tutte le sue dimensioni. La Pietro Scola è scuola dell’esperienza, perché è facendo e incontrando la realtà che cresce il gusto e la soddisfazione dell’imparare e si inizia a ordinare e a diventare consapevoli delle proprie conoscenze. La stima per il bambino e per il suo cammino nel rispetto dei tempi e delle sue caratteristiche permette di far emergere la potenzialità di ciascuno.

Scuola Secondaria di I grado M. Kolbe

Il cuore della proposta educativa e didattica della Scuola Secondaria di I grado M. Kolbe è l’ora di lezione: non uno spazio di trasmissione nozionistica, ma luogo in cui l’alunno è chiamato a prendere parte in prima persona al percorso di conoscenza proposto dagli insegnanti. Una didattica attenta a consegnare un solido metodo di studio e a guidare i ragazzi ad esprimere al meglio la propria ricchezza e le proprie potenzialità. Fra le peculiarità che contraddistinguono l’offerta didattica c’è l’inglese potenziato, con 5 spazi settimanali, di cui due in compresenza con docente madrelingua. I ragazzi hanno così la possibilità di prepararsi nelle ore curricolari alle certificazioni linguistiche.

Liceo Leopardi

Gli indirizzi Classico, Scientifico e Scienze Applicate del Liceo Leopardi, introducono alla conoscenza ragionata e critica della realtà in tutti i suoi aspetti attraverso lo studio delle discipline. Fra le eccellenze, lo studio dell’inglese con insegnante madrelingua dal primo al quinto anno, comune per i tre indirizzi, il laboratorio tecnologico Web e App per Scienze Applicate tenuto da professionisti specializzati , il potenziamento di Storia dell’Arte e di Scienze per il Classico ed infine Economia Aziendale per lo Scientifico. Completa l’offerta una ricca proposta di attività extracurriculari per approfondire quegli interessi così preziosi per capire anche il proprio percorso universitario

Cooperativa Sociale Nuova Scuola

Le tre scuole sono gestite dalla Cooperativa Sociale Nuova Scuola, composta da genitori e insegnanti desiderosi di offrire alla città innanzitutto un ambito di esperienza della possibilità di bene che c’è in ogni circostanza, in una reale collaborazione con le famiglie. Questo ha permesso di rispondere in modo significativo alla sfida del momento, anche facendo della didattica a distanza un’occasione di crescita per tutti i ragazzi, mantenendo viva la relazione educativa e percorrendo nuove strade nell’apprendimento. Più di 500 famiglie continuano ad investire in quest’opera, per consegnare ai loro figli un patrimonio culturale unico. La Cooperativa desidera che questa opportunità sia per tutti, tentando di venire incontro alle singole esigenze economiche.

