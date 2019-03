ERBA – Lo stand di Scuderia Blu – Maserati vedrà protagoniste Levante nell’edizione limitata “Vulcano”, Ghibli e GranCabrio.

Maserati ha introdotto una serie speciale del Suv Levante disponibile in soli 150 esemplari. Si chiama Vulcano ed è destinata sia ai mercati europei sia a quelli asiatici.

L’edizione Vulcano è disponibile in entrambe le motorizzazioni benzina twin-turbo V6 da 350 CV e 430 CV, progettate da Maserati Powertrain e prodotte nello stabilimento Ferrari a Maranello. L’esclusiva tonalità opaca degli esterni “Grigio Lava”, conferisce alle linee sportive del SUV del Tridente una maggiore enfasi. Completano il look degli esterni i dettagli del Nerissimo pack (fari posteriori dark look, calandra e loghi in black chrome, cornici dei finestrini in colore nero lucido, maniglie delle portiere in colore carrozzeria e terminali di scarico bruniti), i vetri laminati e oscurati, i cerchi Helios da 21 pollici anch’essi con finitura opaca e le pinze dei freni in colore rosso. All’interno del nuovo Levante Vulcano l’eleganza e la sportività emergono da ciascuna delle sue finiture. I sedili sportivi in pelle “pieno fiore” regolabili elettricamente con memorie, riscaldati e ventilati, con il logo del Tridente ricamato a contrasto sui poggiatesta, possono essere ordinati in nero con cuciture a contrasto in colore rosso o viceversa, a sottolineare la natura ‘vulcanica’ del modello.

Anche per il 2019 la Casa del Tridente prosegue la strada tracciata nel 2018, proponendo su Levante, Ghibli e Quattroporte due diversi allestimenti personalizzabili in base alle esigenze di ciascun tipo di cliente: la GranLusso pone l’accento su lusso e comfort, mentre la GranSport fa della dinamica il suo fiore all’occhiello.

In particolare su Ghibli l’allestimento GranSport, esposto presso il nostro stand, esprime tutta la potenza e il dinamismo della vettura, caratteristiche esaltate dal paraurti sportivo con inserti Black Piano. Nell’abitacolo, ogni dettaglio esprime la sportività di questo modello: gli avvolgenti sedili sportivi con funzione di memoria, il volante con palette del cambio per un tocco racing e pedali sportivi in acciaio inossidabile.

Maserati ha scelto la cornice del Goodwood Festival of Speed per la presentazione ufficiale della gamma MY19 dei modelli Levante, Ghibli e Quattroporte, dopo un restyling che ha unito aggiornamenti discreti e nuovi contenuti. Entrambe le berline Maserati e il SUV Levante montano ora una leva del cambio riprogettata, a corsa corta con uno schema di cambiata più intuitivo e una funzionalità migliorata. Il guidatore ha la possibilità di azionare il cambio sia in automatico sia in manuale, semplicemente spostando la leva da destra a sinistra.

Completano la gamma la Maserati GranTurismo e GranCabrio, vetture iconiche della Casa del Tridente. Il concetto originale è affascinante e al contempo semplice: equipaggiare una lussuosa berlina di fattura artigianale con il sofisticato motore di un’auto da corsa.

Scuderia Blu – Como, Via Tentorio, 6 – 031/3390138

Scuderia Blu – Bergamo, Via Stezzano, 51 – 035/320358

www.iperauto.it