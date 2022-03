ADV – Prosegue il “filo diretto” con il consigliere regionale Raffaele Straniero, sui temi d’attualità lombarda e lecchese.

Uno dei temi dibattuti negli ultimi giorni in Commissione istruzione riguarda la dote scuola e i fondi smarriti. Dopo Cosa è accaduto?

Diverse famiglie avevano i 200 euro delle doti Merito o Materiale didattico sulla tessera sanitaria, ma non lo sapevano, perché la email della società privata a cui Regione Lombardia aveva affidato il compito di occuparsi della comunicazione, era finita nello spam. Tra l’altro, né la società stessa, né, tanto meno, Regione Lombardia sapevano rispondere alle richieste telefoniche di informazioni degli interessati. Risultato? Soldi importanti e necessari per molti cittadini lombardi sono andati persi. Noi avevamo ricevuto delle segnalazioni in tal senso, ma lo stesso assessore ha confermato che parecchie famiglie hanno ottenuto la dote e non l’hanno spesa. Perché non sapevano di averla, gli abbiamo fatto presente. Insomma, c’è stato un cortocircuito informativo. E noi vogliamo andare in fondo a questa vicenda per sapere quante famiglie hanno lasciato andare inconsapevolmente, senza spenderli, quei soldi che gli spettavano ed erano necessari.

L’incertezza sui tempi può mettere a rischio anche lo stesso funzionamento degli istituti scolastici?

Tutte le misure per la scuola partono terribilmente in ritardo, addirittura con slittamenti di un anno, c’è sempre incertezza sulle date. Quindi, oltre a una informazione più puntuale e più trasparente, secondo noi occorre una maggiore certezza sulle tempistiche: è fondamentale essere chiari, la gente deve sapere con sicurezza se e quando riceverà quel denaro. Anche perché il rischio grosso è che le scuole paritarie, per le quali alcune doti sono fondamentali, potrebbero davvero dover chiudere, senza la certezza delle entrate.