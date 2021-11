M.P. – Vieni a scoprire la scuola sul sito www.scuolasanvincenzo.edu.it dove è possibile trovare capisaldi della nostra scuola.

Un solo istituto: la San Vincenzo offre un’offerta molteplice per gli studenti, dalle elementari fino alle Superiori, ma dentro l’unicità della grande storia che la San Vincenzo ha fin dal 1890!

Con Voi ogni giorno: impariamo assieme a condividere la quotidianità perché diventi sempre una scoperta carica di stupore.

Ognuno è unico e speciale: è l’unicità di ognuno che rende ricca la nostra esperienza.

Ogni situazione è un’occasione: impariamo assieme a non sprecare l’occasione che ogni giorno ci è donata.

TANTE OFFERTE, UN SOLO ISTITUTO!

L’Istituto comprende:

ERBA

-Scuola primaria; -Scuola Secondaria di primo Grado

ALBESE CON CASSANO

-Scuola Secondaria di primo Grado; -Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;

-Corso Regionale di Istruzione e Formazione Professionale per Operatore Agricolo (Triennio) e Tecnico Agricolo (IV Anno) e per Addetti all’Allevamento Animale (triennale di nuova introduzione).

Le lingue straniere, per il nostro Istituto, per tutti gli ordini di scuola, sono sempre state e continuano ad essere la nostra grande passione, consapevoli di offrire ai nostri bambini e ragazzi un sicuro passaporto per il futuro!

SCUOLA PRIMARIA

Più di 200 ore all’anno di Inglese con presenza costante dell’insegnante madrelingua con percorsi CLIL (“Content and Language Integrated Learning” cioè le materie classiche spiegate in lingua!) già a partire dalle classe prima.

Un’ora alla settimana di seconda lingua comunitaria a scelta fra Spagnolo e Tedesco a partire dalla classe seconda!

Certificazione finale internazionale Cambridge fino al livello Flyers (A2)! Inoltre alcune particolari attività sono inserite nelle materie curricolari: il gioco degli scacchi; il metodo Skill Training Space (valido aiuto all’orientamento, perché possano emergere le abilità di ciascuno utilizzando le nuove tecnologie); l’attività circense. L’istituto offre anche tanti altri servizi quali: la mensa, il pre scuola e dopo scuola, lezioni di musica, laboratori creativi. Mel periodo estivo propone un Centro Estivo ed il City Camp in lingua. E’ attivo tutto l’anno il Gruppo Sportivo ISV con proposte diversificate per età ed interesse.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Due percorsi per la lingua inglese:

a. STEP ONE – Per tutti! Più di 160 ore di Inglese con un numero ridotto di studenti (classi sdoppiate per un miglior apprendimento) e attività CLIL costanti, ogni anno, così come la presenza dell’insegnante madrelingua

Certificazione internazionale KET o TRINITY in classe 3°!

b. STEP TWO – Facoltativo (solo sede Erba). Più di 200 ore di Inglese con un piccolo numero di studenti, narrativa in lingua inglese e attività CLIL costanti, ogni anno, così come la presenza dell’insegnante madrelingua

Certificazione internazionale KET in classe 2° e PET (B1) in classe 3°!!

Studio di una seconda lingua straniera a scelta fra Spagnolo e Tedesco con certificazione internazionale finale dell’Istituto Cervantes (A2/B1) e Goethe Institut (A1/A2).

A questo si aggiungono pranzi in lingua straniera, corso teatrale, il gioco degli scacchi, il metodo Skills Training Space il doposcuola, il servizio mensa e le attività del Gruppo Sportivo San Vincenzo e le esperienze estive del City Camp in lingua inglese.

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO – ISTITUTO PROFESSIONALE AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E IeFP

L’Istituto Professionale è l’opportunità di IMPARARE e acquisire COMPETENZE specifiche con docenti appassionati e coinvolti nel territorio.

Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, quinquennale paritario, permette agli alunni iscritti di conseguire il diploma di maturità e il titolo di Agrotecnico. Al termine del percorso, i diplomati possono continuare gli studi in ambito universitario, entrare nel mondo del lavoro presso aziende del comparto agrario e agroalimentare e accedere alla libera professione o imprenditoriale. Nel corso dei cinque anni gli studenti coniugano gli studi delle discipline tecniche, accompagnandole sin dal primo anno da ore dedicate all’apprendimento pratico ed esperienziale. Nell’ambito dell’autonomia scolastica vengono condotti progetti di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con aziende ed enti del territorio. Le esperienze sono varie e spaziano dalla cura di parchi e giardini storici, alla gestione degli animali presso aziende zootecniche, dalla cura del bosco alla progettazione di spazi verdi, all’esperienza presso aziende produttrici della filiera agroalimentare con la collaborazione di Slow Food.

Il percorso di Istruzione e Formazione Professionale è rivolto a ragazzi, appassionati del settore agricolo, che desiderano raggiungere competenze da spendere nel mondo del lavoro in un tempo più breve.

Il corso è articolato in un triennio per l’acquisizione della qualifica regionale di “Operatore agricolo addetto alla coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra” oppure di “Addetto agli allevamenti” e di un successivo IV anno per il raggiungimento del diploma professionale di Tecnico agricolo. Per gli studenti del corso della IeFP le attività pratiche, proprio per la specificità del percorso di studi, sono inserite in orario curricolare almeno un giorno alla settimana. Inoltre, le attività formative si integrano con l’alternanza scuola-lavoro attraverso il tirocinio in azienda attivato in corso d’anno, da 280 a 400 ore/anno in relazione alla classe frequentata, e lo stage estivo per la classe seconda in cui tutti i ragazzi hanno l’occasione di mettersi alla prova nelle diverse situazioni lavorative presenti nel settore.

