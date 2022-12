Sei in cerca di un regalo originale? Sato Code: l’escape room attraverso la città

M.P. – Cerchi un regalo davvero speciale? Regala un’esperienza indimenticabile! Sai che Sato Code è arrivato anche a Lecco? L’escape room attraverso la città sta spopolando. In un istante ci si ritrova catapultati come in un film alla Dan Brown, cercando indizi per le vie del centro di Lecco e risolvendo un enigma dopo l’altro. Il confine tra gioco e realtà si assottiglia, tanto che verrà spontaneo chiedersi cosa abbia sempre fatto parte della storia della città e cosa sia stato invece aggiunto da Sato Code.

Sato Code mira proprio a far scoprire o riscoprire le città in un modo del tutto nuovo, unendo il mondo reale e quello digitale. Il percorso si snoda tra episodi e personaggi storici della città, passando dalle vie più famose e caratteristiche di Lecco agli scorci più nascosti. Non è solo un’esperienza da condividere con amici o la famiglia ma anche uno strumento di cultura che permette di esplorare la città fuori dai luoghi comuni, scoprendone tutti i segreti. Lecco non sarà più la stessa!

Per acquistare un buono regalo valido 12 mesi basta andare sul sito sato-code.com. Sotto “Percorsi e Tickets” scegliere la città in cui si vuole regalare l’esperienza ed il numero di persone, minimo 2. Il costo è di 9 euro a persona e le città disponibili attualmente in Italia sono Lecco, Como, Varese, Bergamo e Brescia.

Una volta eseguito l’acquisto, specifica che si tratta di un buono regalo – la gift card ti sarà inviata per e-mail nel giro di un paio d’ore. Per maggiori dettagli visita la pagina sato-code.com/giftcards

Sato Code ha entusiasmato già migliaia di giocatori, dai veri e propri fan delle escape room a chi invece semplicemente cercava un’attività diversa dal solito per un pomeriggio o una serata. Con Sato Code non puoi sbagliare!

Contatti:

sato-code.com

351 788 35 14

Seguici su Instagram e Facebook