Shabu Lecco: l’aperitivo bussa alla tua porta

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Siglando una partnership esclusiva con CosaOrdino, Shabu Lecco annuncia l’arrivo di un nuovo portale per la delivery a domicilio del tutto innovativo e rivoluzionario.

Da oggi l’happy hour potrai farla direttamente a casa tua, senza dover girare in cerca del locale adatto, del parcheggio e senza patire il caldo estivo che attanaglia la nostra città: ora potrai ordinare direttamente a casa tua sia l’aperitivo che preferisci, sia l’accompagnamento che più gli e ti si addice.

La nuova formula studiata da Shabu Lecco e CosaOrdino ti permetterà di ordinare una bottiglia di vino da condividere in aperitivo con i tuoi amici, e ricevere in omaggio un roll e una porzione di edamame da spizzicare insieme.

Dai vini bianchi fermi, ai rosati alle bollicine, l’offerta è studiata per soddisfare ogni gusto e si promette di diventare, assieme a molte altre idee del binomio Shabu Lecco/CosaOrdino, una testa di ponte per il futuro del delivery e del take away.

Per ordinazioni:

https://www.cosaordino.it/locale/1167/lecco/happy-hour-shabu